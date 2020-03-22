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сегодня, 16:34 1

Благовещенский дом ремесел ищет кукол для выставки

Благовещенский дом ремесел ищет кукол для выставки

В Благовещенске пройдет выставка-конкурс «Такие разные куклы». К участию приглашаются любители кукольного творчества, профессиональные мастера декоративно-прикладного искусства, художники и другие мастера старше 18 лет. Заявки принимаются по 24 марта в Доме ремёсел.

Организаторы приурочат выставку ко Дню кукольника, который отмечался 21 марта. Участникам предлагается показать, насколько удивителен и многообразен мир кукол, представив свои работы в различных техниках и из разных материалов — от текстиля до глины и дерева.

Положение о проведении выставки-конкурса опубликовано на сайтах Городского дома культуры и управления культуры администрации г. Благовещенска. Узнать подробности об участии в выставке можно по телефону: (4162) 44-00-03 и в инстаграм-аккаунте Дома ремёсел @domremesel.

Заявки принимаются по адресу: Благовещенск, ул. Красноармейская, 159/3, а также по электронной почте: domremeselblg@yandex.ru, сообщает управление культуры.

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#конкурсы #культура

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    а самим что то состряпать слабо?

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