Соцсети: в Свободном легковушка столкнулась с маршрутным автобусом (видео)

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В социальных сетях появилась информация, что 21 марта в Свободном произошло ДТП, участниками которого стали маршрутный автобус и легковушка. Опубликованы подтверждающие видео. Данные сведения прокомментировали в полиции.

«Вчера около шести вечера на улице Ленина произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество встречному автобусу, двигающемуся по 45 маршруту, и, невзирая на наличие разделительной полосы, совершил опасный маневр наперерез автобуса, в результате чего произошло ДТП», – сказано в сообщении инстаграм-паблика svbnews от 22 марта.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 21 марта в Свободном не зарегистрировано автомобильных аварий, в которых бы пострадали люди.