Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 0

Соцсети: в Свободном легковушка столкнулась с маршрутным автобусом (видео)

Соцсети: в Свободном легковушка столкнулась с маршрутным автобусом (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация, что 21 марта в Свободном произошло ДТП, участниками которого стали маршрутный автобус и легковушка. Опубликованы подтверждающие видео. Данные сведения прокомментировали в полиции.

«Вчера около шести вечера на улице Ленина произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество встречному автобусу, двигающемуся по 45 маршруту, и, невзирая на наличие разделительной полосы, совершил опасный маневр наперерез автобуса, в результате чего произошло ДТП», – сказано в сообщении инстаграм-паблика svbnews от 22 марта.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 21 марта в Свободном не зарегистрировано автомобильных аварий, в которых бы пострадали люди.

Просмотров всего: 256

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

распечатать


Происшествия

В Белогорске объявили награду за информацию о преступниках, обокравших квартиру (видео)
Общество

В Благовещенске водитель сбил на «зебре» мальчика
Общество 43

Троих человек, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, госпитализировали с температурой (видео)
Общество 20

Готовить к ремонту улицу Калинина в Благовещенске начали досрочно

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь