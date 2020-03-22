Назван средний инкубационный период коронавируса

Исследование нового коронавируса позволило оценить средний инкубационный период заболевания, вызванного вирусом, в 5,1 дня. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные, полученные исследователями из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности.

Предположительно, у порядка 97,5 % инфицированных людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения. По подсчетам, на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится только около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы.