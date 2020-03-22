Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость
сегодня, 15:41 0

Назван средний инкубационный период коронавируса

Назван средний инкубационный период коронавируса
Фото: pixabay.com

Исследование нового коронавируса позволило оценить средний инкубационный период заболевания, вызванного вирусом, в 5,1 дня. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные, полученные исследователями из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности.

Предположительно, у порядка 97,5 % инфицированных людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения. По подсчетам, на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится только около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы.

Просмотров всего: 13

#коронавирус

распечатать


Общество 1

В КНР начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса

Общество 16

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в Благовещенске прошел крестный ход (фото, видео)
Общество 24

Троих человек, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, госпитализировали с температурой (видео)
Общество

Около 3 миллионов российских бизнесменов могут разориться из-за пандемии

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь