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сегодня, 14:47 0

В Благовещенске любой желающий сможет стать переписчиком

В Благовещенске любой желающий сможет стать переписчиком
Фото: МИА «Россия сегодня»

В рамках всероссийской переписи населения в Благовещенске опросят 230 тысяч человек. Как пояснили в Амурстате, для проведения ВПН-2020 будут привлекаться временные переписные работники – уполномоченные, контролеры и переписчики счетных и стационарных участков.

Так, в амурской столице имеется необходимость в 560 работниках. Одному переписчику предстоит опросить порядка 557 человек за месяц работы.

«Стать переписчиком может любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение. Кадровый вопрос достаточно важен. В силу того, что в этом году работа переписчиков будет автоматизирована, то кандидат на эту должность должен также владеть навыками пользования гаджетами и электронной почты», – пояснила замруководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области Марина Рябчинская.

По вопросам трудоустройства на должность переписчика можно обращаться в Амурстат (Кузнечная, 23), кабинет 104, телефон: 598-680 с 8:00 до 17:00, сообщает администрация Благовещенска.

«Город Благовещенск – очень важный объект для переписи. На сегодняшний день при Амурстате уже начали работу специалисты. В Благовещенске это 4 уполномоченных и 2 инструктора, которые занимаются организацией переписи населения. Они уже уточнили границы переписных и счетных участков с выездом на местность, продолжается проверка наличия аншлагов и номеров домов», – добавила Марина Анатольевна.

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