В КНР начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса

Китайские медики приступили к испытанию на добровольцах недавно созданной вакцины против нового коронавируса. Препарат разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при взаимодействии с фармацевтическими компаниями.

В ходе работы учли опыт по созданию вакцины против вируса Эбола. Как уточняет глава коллектива исследователей, при вакцинации участники проекта не будут заражены вирусом. Им введут антитела, после чего над добровольцами установят контроль, задача которого – выявить, приобрели ли эти люди иммунитет к вирусу.

Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на газету Global Times. Специалисты уже получили официальное разрешение властей на проведение клинических испытаний.

Для проведения тестов НОАК создало три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет, все из города Уханя. Их поместят на двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.