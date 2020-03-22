Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:11 1

В КНР начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса

В КНР начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайские медики приступили к испытанию на добровольцах недавно созданной вакцины против нового коронавируса. Препарат разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при взаимодействии с фармацевтическими компаниями.

В ходе работы учли опыт по созданию вакцины против вируса Эбола. Как уточняет глава коллектива исследователей, при вакцинации участники проекта не будут заражены вирусом. Им введут антитела, после чего над добровольцами установят контроль, задача которого – выявить, приобрели ли эти люди иммунитет к вирусу.

Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на газету Global Times. Специалисты уже получили официальное разрешение властей на проведение клинических испытаний.

Для проведения тестов НОАК создало три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет, все из города Уханя. Их поместят на двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.

Просмотров всего: 278

#Китай #коронавирус

распечатать


Общество 20

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в Благовещенске прошел крестный ход (фото, видео)
Общество 25

Троих человек, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, госпитализировали с температурой (видео)
Общество

Около 3 миллионов российских бизнесменов могут разориться из-за пандемии

Общество

Четвертый случай заражения коронавирусом выявили в Хабаровском крае
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Какие отважные люди,почет и уважение им,я бы не смогла согласиться...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь