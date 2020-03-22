Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:40 0

В амурском селе огонь уничтожил сарай с кроликами

В амурском селе огонь уничтожил сарай с кроликами
Фото: pixabay.com

В селе Воскресеновка Михайловского района днем 21 марта случился пожар. На частном подворье горели забор, сено и хозпостройка, в которой содержались кролики.

К месту прибыли сотрудники пожарного поста села Михайловка и добровольной пожарной дружины села Воскресеновка. В тушении было задействовано девять человек и две единицы техники. В течение 12 минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Хозпостройка уничтожена огнем, сгорели шесть кроликов, повреждено 20 квадратных метров забора, 10 рулонов сена.

Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 153

#пожары

распечатать


Общество

В Благовещенске из огня спасли пожилых мужчину и женщину
Происшествия

Неисправность отопления привела к пожару в 2-этажном доме в Благовещенске
Происшествия

Благовещенские пожарные потушили балкон в десятиэтажном доме
Происшествия

Пожарные в Тындинском районе тушат два здания (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь