В амурском селе огонь уничтожил сарай с кроликами

В селе Воскресеновка Михайловского района днем 21 марта случился пожар. На частном подворье горели забор, сено и хозпостройка, в которой содержались кролики.

К месту прибыли сотрудники пожарного поста села Михайловка и добровольной пожарной дружины села Воскресеновка. В тушении было задействовано девять человек и две единицы техники. В течение 12 минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Хозпостройка уничтожена огнем, сгорели шесть кроликов, повреждено 20 квадратных метров забора, 10 рулонов сена.

Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.