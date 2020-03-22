Несмотря на запрет массовых мероприятий, в Благовещенске прошел крестный ход (фото, видео)

22 марта в Благовещенском кафедральном соборе отметили праздник Албазинской иконы Божией Матери. Он состоялся, несмотря на угрозу распространения коронавируса и запрет массовых мероприятий. На праздничную литургию и крестный ход собралось немало верующих.

Празднование началось около 9:00 в храме. Примерно через полтора часа прихожане вместе со священнослужителями вышли на улицу, чтобы пройти крестным ходом. Как видно на кадрах, которые запечатлел фотограф Амур.инфо, здесь было, по примерным подсчетам, больше тысячи человек. Многие из них – люди пожилого возраста, которые, к слову, находятся в особой группе риска, наиболее подверженной вирусу. Медицинскими масками, судя по кадрам, прихожане пренебрегли.

Ранее в Благовещенской епархии заявили, что не будут отменять богослужения, таинства, причастия и исповеди, сравнив их по важности с походом в больницу. Для прихожан, по мнению священников, такие мероприятия являются безотлагательными. Отменены были только воскресные школы, посещение священнослужителями различных социальных учреждений города и тому подобное.

В Амурской области отменены все мероприятия с числом участников более 50. Такое решение принято 18 марта на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Ограничить работу областное правительство рекомендовало всем учреждениям, где предполагается массовое пребывание людей.

Накануне и губернатор отказался от личных встреч во время рабочей поездки в Серышевский район. В своем Инстаграме он предложил заочную форму общения и попросил написать в соцсеть вопросы, волнующие население.

Как пишет «Лента.ру», в Греции за нарушение запрета на службу в храме во время карантина по коронавирусу на несколько часов арестовали митрополита Кифирского Серафима. Ему предстоит ответить перед специальным судом для рассмотрения дел задержанных на месте правонарушения. Дело в отношении Серафима будет передано в прокуратуру. Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса в Греции проводить богослужения запретили во всех местах поклонения.