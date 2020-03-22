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сегодня, 13:17 21

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в Благовещенске прошел крестный ход (фото, видео)

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в Благовещенске прошел крестный ход (фото, видео)

22 марта в Благовещенском кафедральном соборе отметили праздник Албазинской иконы Божией Матери. Он состоялся, несмотря на угрозу распространения коронавируса и запрет массовых мероприятий. На праздничную литургию и крестный ход собралось немало верующих.

Празднование началось около 9:00 в храме. Примерно через полтора часа прихожане вместе со священнослужителями вышли на улицу, чтобы пройти крестным ходом. Как видно на кадрах, которые запечатлел фотограф Амур.инфо, здесь было, по примерным подсчетам, больше тысячи человек. Многие из них – люди пожилого возраста, которые, к слову, находятся в особой группе риска, наиболее подверженной вирусу. Медицинскими масками, судя по кадрам, прихожане пренебрегли.

Ранее в Благовещенской епархии заявили, что не будут отменять богослужения, таинства, причастия и исповеди, сравнив их по важности с походом в больницу. Для прихожан, по мнению священников, такие мероприятия являются безотлагательными. Отменены были только воскресные школы, посещение священнослужителями различных социальных учреждений города и тому подобное.

В Амурской области отменены все мероприятия с числом участников более 50. Такое решение принято 18 марта на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Ограничить работу областное правительство рекомендовало всем учреждениям, где предполагается массовое пребывание людей.

Накануне и губернатор отказался от личных встреч во время рабочей поездки в Серышевский район. В своем Инстаграме он предложил заочную форму общения и попросил написать в соцсеть вопросы, волнующие население.

Как пишет «Лента.ру», в Греции за нарушение запрета на службу в храме во время карантина по коронавирусу на несколько часов арестовали митрополита Кифирского Серафима. Ему предстоит ответить перед специальным судом для рассмотрения дел задержанных на месте правонарушения. Дело в отношении Серафима будет передано в прокуратуру. Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса в Греции проводить богослужения запретили во всех местах поклонения.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    А где маски взять, если их нет?

  • Душелов

    Душелов
    2 часа назад

    Интересно, организаторов штрафанут, или это оскорбит их чуйвства?

  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Спаси Бог!

  • Азимут 555

    Азимут 555
    1 час назад

    Торжество разума, б..

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Надеюсь, курсантов на этот раз не привлекали?...

  • SSk

    SSk
    1 час назад

    Душелов

    Интересно, организаторов штрафанут, или это оскорбит их чуйвства?



    конечно же нет))) да и митинг им явно согласовали))))

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Впервые в истории закрываются на неопределённое время главные святыни мусульман - заповедная мечеть в Мекке и мечеть пророка в Медине.

    Это, безусловно, беспрецедентный случай в истории исламского мира. Ни чума в средние века, ни череда войн, ни природные катаклизмы, никогда ещё так не влияли на подобное решение людей как нынешняя напасть - коронавирус.

    И да хранит нас всех Аллах.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Мусульмане оказались разумнее.

  • anschutka

    anschutka
    58 минут назад

    ПГМ не лечится :(

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    54 минуты назад

    Всю эту поповскую рать, нужно закрыть в своих коттеджах и дверь на замок! И не выпускать! Чтобы не разносили заразу!

    Весь бизнес страдает, не только поповский)) Так что пусть готовятся к банкротству.. Хватит жрать на халяву))

  • Victrix

    Victrix
    53 минуты назад

    Всех участников на карантин.

  • Adolf

    Adolf
    52 минуты назад

    Вот эти, также, проголосуют за царствование вована и его банды, как мне кажется...

  • ay

    ay
    52 минуты назад

    На всё воля бохъя. Люди взрослые (даже пожилые), риски осознаЮт - вперёд. Хотя запрет нарушен, да. Но! Hекоторые равнее прочих, в этой стране.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    49 минут назад

    У чернорясочников хорошая крыша

    и деньги есть

  • Аликанте

    Аликанте
    43 минуты назад

    кто ответит за преступление против народа?

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    19 минут назад

    Аликанте

    кто ответит за преступление против народа?

    КАКОЕ ИМЕННО ?

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад



    Ранее в Благовещенской епархии заявили, что не будут отменять богослужения, таинства, причастия и исповеди, сравнив их по важности с походом в больницу.



    Да на болту они (манагеры ЗАО "РПЦ") вертели светскую власть!

    Им пофиг на все запреты, когда речь идёт о наполнении мошны!

    Даже в Конституцию своего бога втиснули.

  • Strat

    Strat
    16 минут назад

    Уроды охреневшие, мля...

  • Strat

    Strat
    16 минут назад

    Уроды охреневшие, мля...

  • Аликанте

    Аликанте
    16 минут назад

    все светские мероприятия запрещены-почему церковь игнорирует запрет?

  • vav686

    vav686
    2 минуты назад

    Вот же дичь

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