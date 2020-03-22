Троих человек, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, госпитализировали с температурой (видео)

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У троих россиян, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, в аэропорту выявили повышенную температуру. Машиной скорой медицинской помощи их немедленно доставили в Амурскую инфекционную больницу.

Там был произведён отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019, материалы сейчас находятся в работе.

Самолет с острова Фукуок прибыл в аэропорт Благовещенска 21 марта в 21:30. На борту находился 241 россиянин. В отношении всех прибывших сотрудники областного Роспотребнадзора провели тепловизионный контроль и медицинский осмотр.

Из числа прибывших 228 – жители Амурской области, 13 человек – жители других субъектов (Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика). Всем прибывшим выданы постановления о домашней изоляции, вручены памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

Как рассказала одна из жительниц Благовещенска, прибывшая в областной центр этим же рейсом, осмотр туристов был организован ненадлежащим образом, некоторым приходилось ждать своей очереди по несколько часов. С ее слов, не хватало градусников и медиков.

«Нашей семье удалось пройти первыми, мы давку миновали. Но, когда уже сидели ждали друзей, началась давка. Очень мало было медработников, помещение маленькое. Чуть ли не до драк доходило, потому что все на нервах. Когда мы только прилетели, в самолет зашел работник Роспотребнадзора и прошел по всем тепловизором. После этого, когда мы уже зашли в терминал для международных рейсов, там было такое небольшое помещение и 3-4 медика. Смотрели горло и мерили температуру. Еще 3 человека записывали наши данные – домашний адрес и телефон. Дали постановление и заставили подписать, что мы с ним ознакомлены. Там предписано 2 недели сидеть дома, и прописана ответственность за отказ от карантина. Дали памятку по больничному», – рассказала амурчанка.

Она добавила, что на Фукуок летала вместе с мужем и ребенком. Теперь вся семья будет 2 недели находиться на домашнем карантине.

«Мы оплатили путевку еще в январе, поэтому пришлось лететь. Втроем будем в квартире сидеть. И у меня, у мужа есть возможность работать дистанционно. Наши родители закупили для нас продукты, мы их заранее предупредили. Самостоятельно еще во Вьетнаме мы закупились масками и антисептиками, потому что слышали, что дома с этим проблемы.

А Фукуок – остров чистый в плане вируса. Они сами его закрывают от внешних воздействий. Самолет за нами так же, как и за туристами из других стран, прилетел пустым. То есть туда туристы уже не въезжают», – поделилась благовещенка.

Как писало Амур.инфо, 20 марта были приостановлены все рейсы из Благовещенска в Нячанг (Вьетнам). 24 и 30 марта самолетами начнут вывозить российских туристов. Эти рейсы заберут пассажиров, у которых отдых заканчивается по путевке. Решается вопрос выполнения следующих рейсов из Благовещенска, чтобы забрать остальных отдыхающих на курортах Вьетнама. У них будет сокращен отпуск.

В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в мире Вьетнам ужесточил режим пропуска через границу. С 18 марта въезжающие туристы должны направляться на 14-дневный карантин.

Кроме того, с 18 марта для въезда во Вьетнам от российских туристов начали требовать сертификат об отсутствии коронавируса и страховку не менее чем на 100 тысяч долларов. Такие же требования вводит с 22 марта Таиланд.

Между тем на горячую линию по коронавирусу за прошедшие сутки поступило 60 обращений (с нарастающим итогом 270). На первом месте по количеству обращений у амурчан – порядок добровольного лабораторного исследования на вирус, а также получение больничных листов и порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа. Заявок по линии социальной защиты по поддержке и координации помощи маломобильным группам населения не поступало, сообщает амурское правительство.

В Российской Федерации на 21 марта зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Новые случаи обнаружены в 18 регионах: 17 — в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. По одному случаю отмечено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях (здесь всего 4), Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

В Амурской области эпидемиологическая обстановка спокойная, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.