Около 3 миллионов российских бизнесменов могут разориться из-за пандемии

Негативное влияние коронавируса на экономику может привести к тому, что 8,6 миллиона граждан лишатся работы, а примерно 3 миллиона предпринимателей потеряют бизнес. Об этом предупреждает Торгово-промышленная палата.

Положение усугубляют закрытие границ, ограничения для ряда бизнесов – отельного, ресторанного, туристического, авиаперевозок, – падение спроса и колебания на рынке валюты, сообщила вице-президент объединения Елена Дыбова на онлайн-конференции. Она назвала это «очень высокой цифрой» и отметила, что «важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса».

Дыбова рассказала, что в ТПП «в последние дни поступает множество обращений от представителей бизнеса и региональных торгово-промышленных палат, крайне обеспокоенных складывающейся в настоящее время ситуацией в стране и мире, которая может привести к блокировке деятельности компаний и значительным убыткам».

Опрос, проведенный системой региональных торгово-промышленных палат, показал, что каждый третий владелец малого бизнеса считает, что в нынешних условиях, при практически полном отсутствии спроса, «сможет продержаться еще один квартал». При этом каждый шестой утверждает, что шансов построить в ближайшее время новый бизнес у него нет.

Среди факторов, усугубляющих положение предпринимателей, Дыбова назвала закрытие границ между странами и ограничение авиаперевозок и туризма, падение спроса на товары, резкие изменения на рынке валюты, а также ограничения для отелей, ресторанов и мероприятий. По ее словам, другой проблемой являются высокие арендные платежи.

Определенную роль играют также переход сотрудников многих компаний на удаленный режим работы и возможные трудности с выплатами по кредиту. Эти же факторы и их негативное влияние на бизнес отметил Банк России, опубликовавший список мер по поддержке граждан, экономики, предпринимательства и финансового сектора.

В частности, финансовый регулятор отметил, что «малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии». ЦБ рекомендовал организациям-кредиторам по запросу представителей МСП рассматривать реструктуризацию их займов, со своей стороны пойдя на некоторые уступки по процедуре.

Центробанк также расширил программу рефинансирования кредитов МСП. Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 миллиардов рублей, сокращается до 4 % при максимальной конечной ставке в 8,5 %. С апреля 2020 финансовый регулятор также выделяет 500 миллиардов на кредиты кредитным организациям, которые в свою очередь используют эти деньги для выдачи займов бизнесу.

ТПП также сформулировала пакет предложений по поддержке МСП «в непростой текущей обстановке» и направила его правительству.

«Бизнесу сейчас, как никогда, необходима поддержка и максимальное сокращение нагрузки: предоставление налоговых каникул и отсрочки по уплате основных налоговых платежей, введение временного моратория на проверки и блокировки счетов, снижение НДС и перенесение сроков введения обязательной маркировки», — передает сайт палаты слова ее вице-президента, сообщает «Газета.ру».