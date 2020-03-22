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сегодня, 10:33 0

Четвертый случай заражения коронавирусом выявили в Хабаровском крае

Четвертый случай заражения коронавирусом выявили в Хабаровском крае
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Хабаровский край оказался в числе 18 регионов, где за минувшие сутки выявлены новые заболевшие.

19 марта в Хабаровске было подтверждено три случая коронавируса. Все больные прибыли из Италии. Сейчас они находятся на лечении в инфекционном отделении хабаровской больницы № 10. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, болезнь протекает у них в легкой форме, пишет «Российская газета».

В Российской Федерации на 21 марта зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Новые случаи обнаружены в 18 регионах: 17 — в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному случаю отмечено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

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#Дальний Восток #коронавирус

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