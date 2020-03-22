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сегодня, 09:59 5

Готовить к ремонту улицу Калинина в Благовещенске начали досрочно

Готовить к ремонту улицу Калинина в Благовещенске начали досрочно
Фото: instagram.com

В Благовещенске состоялись выездные совещания технического совета по определению объемов работ в рамках ремонта улицы Калинина. В выездном совете приняли участие представители управления капитального строительства, управления ЖКХ города и АО «Асфальт».

Специалистам компании «Асфальт» удалось приступить к подготовительным работам досрочно благодаря наступлению теплой погоды и своевременному проведению аукционов для выбора подрядных организаций, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В текущем году улицу отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт пройдет в три этапа, что позволит минимизировать нагрузку на прилегающую дорожно-уличную сеть.

Закрывать проезд будут частями. На каждом участке рабочие должны будут провести демонтажные работы. Затем сделать основание под дорожную одежду, установить бортовые камни, уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также в перечень работ входит устройство тротуаров из тротуарной плитки, установка дорожных знаков, ограждения и нанесение разметки.

Первым начнут ремонтировать участок от Тенистой до Октябрьской. Работы здесь пройдут с мая по июль. Затем настанет черед работ на участке от Зейской до Краснофлотской. Эту часть Калинина будут приводить в порядок с июля по август. Участок от Октябрьской до Зейской планируется ремонтировать с августа по октябрь.

На обновленные объекты предусмотрена гарантия. Так, нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия должны прослужить 5 лет, тротуары – 4 года, пешеходное ограждение – 2 года, дорожная разметка – 1 год. Срок завершения ремонта и ввода в эксплуатацию улицы Калинина запланирован на октябрь 2020 года.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Из микрахи вообще не выберешься

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Где работает Дрынчин, качество гарантировано именем.

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    ВсЁ... песта... Теперь город, как Москва, кто в центре - тот молодец, кто за "кольцом" - вечные пробки.

  • Александр II

    Александр II
    58 минут назад

    Закрыт виадук, перекроют Калинина

  • Саймон

    Саймон
    20 минут назад

    Александр II

    Закрыт виадук, перекроют Калинина



    Может стоит перевести микраху на удаленку и не издеваться над людьми.

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