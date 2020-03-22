Готовить к ремонту улицу Калинина в Благовещенске начали досрочно

Специалистам компании «Асфальт» удалось приступить к подготовительным работам досрочно благодаря наступлению теплой погоды и своевременному проведению аукционов для выбора подрядных организаций, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В текущем году улицу отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт пройдет в три этапа, что позволит минимизировать нагрузку на прилегающую дорожно-уличную сеть.

Закрывать проезд будут частями. На каждом участке рабочие должны будут провести демонтажные работы. Затем сделать основание под дорожную одежду, установить бортовые камни, уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также в перечень работ входит устройство тротуаров из тротуарной плитки, установка дорожных знаков, ограждения и нанесение разметки.

Первым начнут ремонтировать участок от Тенистой до Октябрьской. Работы здесь пройдут с мая по июль. Затем настанет черед работ на участке от Зейской до Краснофлотской. Эту часть Калинина будут приводить в порядок с июля по август. Участок от Октябрьской до Зейской планируется ремонтировать с августа по октябрь.

На обновленные объекты предусмотрена гарантия. Так, нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия должны прослужить 5 лет, тротуары – 4 года, пешеходное ограждение – 2 года, дорожная разметка – 1 год. Срок завершения ремонта и ввода в эксплуатацию улицы Калинина запланирован на октябрь 2020 года.