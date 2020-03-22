Пожилая амурчанка после разговора по телефону лишилась крупной суммы

В Приамурье жертвой мошенников стала пожилая жительница села Крещеновка Ивановского района. Она обратилась в полицию и рассказала, что после звонка якобы сотрудника банка с ее карт списалось почти 155 тысяч рублей.

Женщина сообщила, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что у нее на карте имеются бонусы, которыми она почему-то до сих пор не воспользовалась. При этом звонивший обращался к пенсионерке по имени и отчеству. Он предложил перевести бонус на ее банковскую карту, при этом номер карты назвал сам. У пенсионерки это вызвало доверие к звонившему.

Злоумышленник попросил продиктовать 3 цифры с оборотной стороны карты. Затем он сказал, что сейчас отправит код по смс, и его необходимо будет назвать для зачисления денежных средств. Амурчанка выполнила все требования. После того как она предоставила код, ее переключили на другого специалиста, и мужчина сообщил, что у нее есть карта другого банка и там тоже есть бонус. Звонивший предложил обе суммы одновременно зачислить на счет. Пенсионерка согласилась. После этого потерпевшей стали приходили коды в смс, которые она озвучила злоумышленникам. Когда женщина увидела смс о списании денежных средств, она сообщила звонившему. На что мужчина сказал, что деньги вернутся позже и попросил удалить эти сообщения. Как только амурчанка сказала, что не будет их удалять, «работник банка» отключился.

В результате с трех кредитных карт пенсионерки списано около 155 тысяч рублей. По факту мошенничества следователи СО ОМВД России по Ивановскому району возбудили уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону: 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.