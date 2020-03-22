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сегодня, 09:04 0

В Приамурье ищут волонтеров для помощи пожилым людям в ситуации с коронавирусом

В Приамурье ищут волонтеров для помощи пожилым людям в ситуации с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» Амурской области призывают вступить в штаб помощи пожилым людям в связи с непростой ситуацией с коронавирусом. В их обязанности входит помощь в покупке лекарств, продуктов, в выносе мусора.

Волонтеры будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Среди требований: возраст от 18 лет до 50 лет, хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе высокой температуры тела, отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы. Об этом в Инстаграме сообщает минобрнауки Приамурья.

«Россия, как и весь мир, столкнулись с распространением коронавирусной инфекции. Справиться с проблемами такого масштаба можно только совместными усилиями. Сегодня по всей стране формируются штабы помощи пожилым людям. По состоянию на 20 марта эпидситуация в Амурской области спокойная. Случаи заражения не зарегистрированы. Мы действуем на опережение и объявляем предварительную регистрацию волонтеров в Амурской области», – говорится в публикации.

Также необходимы волонтеры для работы в штабе и онлайн-волонтеры. Здесь единственное ограничение – возраст старше 16 лет.

Подать заявку на участие можно на сайте dobro.ru. Ссылка на регистрацию: https://dobro.ru/vacancy/8n6mwHVYDo-набор-волонтеров-для-помощи-пожилым-людям-в-экстренн/предварительная-регистрация-волонтер-в-амурской-области.

Руководителем регионального штаба помощи пожилым людям в Амурской области выступает региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» Виктория Иващенко, телефон: 8 909-817-78-51.

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#коронавирус

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