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Выбор читателей за 21 марта

Выбор читателей за 21 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 21 марта.

Амурская область обошла Москву, США и Европу по обеспеченности аппаратами ИВЛ

Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область.

Амурчане недооценивают опасность: в сети появился фильм о коронавирусе

В сети набирает просмотры научно-популярный ролик, в котором детально разъясняется, как «работает» коронавирус и как с ним нужно бороться. Говорится о том, как и с какими последствиями может развиваться пандемия и что нужно делать людям, чтобы болезнь не привела к фатальным последствиям.

В Белогорске растет противостояние между администрацией и продавцами нелегального алкоголя

Глава Белогорска призвал белогорцев сообщать о незаконной торговле алкоголем. В своем посте в Инстаграме Станислав Мелюков написал, что противостояние между властями и теми, кто снабжает город незаконным алкоголем, нарастает.

Благовещенские пожарные потушили балкон в десятиэтажном доме

В высотном доме Благовещенска по адресу: улица Тепличная, 24/1, загорелся балкон. Возгорание произошло на пятом этаже десятиэтажного жилого дома.

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#Обзор #интернет #СМИ

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