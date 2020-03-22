Выбор читателей за 21 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 21 марта.

Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область.

В сети набирает просмотры научно-популярный ролик, в котором детально разъясняется, как «работает» коронавирус и как с ним нужно бороться. Говорится о том, как и с какими последствиями может развиваться пандемия и что нужно делать людям, чтобы болезнь не привела к фатальным последствиям.

Глава Белогорска призвал белогорцев сообщать о незаконной торговле алкоголем. В своем посте в Инстаграме Станислав Мелюков написал, что противостояние между властями и теми, кто снабжает город незаконным алкоголем, нарастает.

В высотном доме Благовещенска по адресу: улица Тепличная, 24/1, загорелся балкон. Возгорание произошло на пятом этаже десятиэтажного жилого дома.