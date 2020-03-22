Разработанные в Новосибирской области тест-системы на коронавирус переданы 13 странам

Федеральный Роспотребнадзор в качестве помощи иностранным государствам в диагностике коронавируса передал тест-системы для определения COVID-19 13 государствам. Их хватит на проведение более 100 000 исследований.

Тест-системы были разработаны ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор», который находится в Новосибирской области. ИХ получили в том числе страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголия, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире, сообщает пресс-служба ведомства.