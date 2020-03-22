На Близнецов влияет мрачный Сатурн; Стрельцы могут заставить страдать: астрологический прогноз на 22 марта

Восход Солнца: 06:27

Заход Солнца: 18:45

Солнце в Овне.

Овен. Звезды обещают успех в финансовых делах. Вы сможете справиться с проблемами благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии. День благоприятен для заключения новых контрактов и переговоров. Ваша логика и убедительность заставят партнеров согласиться с вашими доводами.

Телец. Пассивный день. Ничего нового не предпринимайте. Занимайтесь повседневными, текущими делами. Хорошо в этот день вступать в брак, поступать на новую работу, заводить новые знакомства. Если у вас есть семья, постарайтесь уделить ей больше внимания.

Близнецы. Критический день. Влияние мрачного Сатурна может обусловить ссору или скандал с любимым человеком. От вас зависит, произойдет ли полный разрыв отношений. Лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как ситуация потребуют от вас максимальной собранности и выдержки.

Рак. День познания истин, получения знаний, активизации скрытого потенциала. Интеллектуальная жизнь Скорпионов будет живой и конкретной, основанной на наблюдениях. У вас появится склонность к мечтательности, философским раздумьям, откроется способность лечить души близких вам людей.

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Лев. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на представление о собственном характере или о партнерах. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют остерегаться воров и бесчестных людей. Будьте осторожны.

Дева. Этот день может дать вам несколько важных жизненных уроков. Возможно, вы почувствуете легкое недомогание с утра, но ко второй половине дня оно придет в норму. Вероятно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто.

Весы. День восстановления утраченных связей. Вероятно, что люди, которые были вам дороги и близки в прошлом, вновь появятся на вашем пути. Может, вам удастся исправить ошибки и недоразумения прошлого. Постарайтесь избежать лишней откровенности, держите при себе планы на будущее.

Скорпион. Постарайтесь не разворачивать никаких грандиозных проектов. Данный период для этого совсем не подходит. Ваши осторожность и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати. Полное развитие ваших способностей будет зависеть от понимания и уважения окружающих.

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Стрелец. Успех этого дня во многом зависит от отношения с начальством. Многие из вас получат возможность проявить свою исключительность. Женщины-Стрельцы могут быть непредсказуемы. Возможны такие ситуации, которые принесут вам страдания, а вы заставите страдать близких.

Козерог. Непростой день для мужчин-Козерогов. Возможно, что проблемы, на которые вы не обращали внимания, осложнят ваши отношения с коллегами или близкими. Велика необходимость реальной оценки происходящего. Для достижения поставленной цели объединитесь с другими людьми.

Водолей. Сложный день. Если на работе предложат съездить в командировку, откажитесь: вероятны авария или крупные финансовые потери. Прогресс в делах может натолкнуться на непреодолимые препятствия, и вам придется броситься навстречу неизвестности или принести определенную жертву во имя общих интересов.

Рыбы. Возможны конфликты с начальством из-за вашего несогласия со своим служебным положением или нежелания признать существующую иерархию. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.

Астролог: Вальдемар Небоходцев