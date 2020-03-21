Благовещенск и Райчихинск поборются за звание «Город трудовой доблести»

Общественники Благовещенска и Райчихинска выдвинули инициативу о подаче ходатайства на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом было объявлено 20 марта на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы при Правительстве Амурской области. Заявки общественников были рассмотрены и одобрены администрациями муниципальных образований.

1 марта президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Претендовать на почетное звание могут города, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на своих промышленных предприятиях. Основаниями для присвоения являются подтвержденные факты награждения работников и предприятий города государственными наградами за трудовые заслуги в период 1941-1945 годов.

«Город Благовещенск, безусловно, достоин присуждения почетного звания "Город трудовой доблести", — говорится в аналитической справке, поступившей в региональный Оргкомитет Победы. – Это звание жители города заслужили своим героизмом и самоотверженностью. Неоднократно труженики Благовещенска удостаивались переходящих красных знамен Государственного комитета обороны, ЦК ВКП(б). Свыше 10 тысяч благовещенцев были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Инициативу общественников города подхватили библиотеки. На странице муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска в Инстаграм размещено обращение к жителям: «Из песни слов не выкинешь! «Город славы трудовой» — такие важные слова из гимна нашего города. Пусть Благовещенск по праву станет Городом трудовой доблести».

В городе Райчихинск инициативу по присвоению города почетного звания поддержали работники угледобывающей отрасли: в состав рабочей группы по подготовке заявки вошли представители АО «Амуруголь», ветераны угольной промышленности. На территории города Райчихинска Амурской области в период Великой Отечественной войны действовало 56 предприятий и организаций. За период 1941 – 1945 годов было добыто 10 949,2 млн тонн угля. В Государственном архиве Амурской области сохранились подтверждения трудового подвига жителей Райчихинска: Сорокинский разрез треста «Райчихуголь» на протяжении трех месяцев 1945 года держал переходящее Красное знамя ВКП(б) и Крайисполкома, звание Героя Социалистического труда получили работавшие в годы Великой Отечественной войны на разрезах треста «Райчихуголь» Андрей Иванович Каньшин и Андрей Иванович Царьков.

«Мы провели предварительную работу по сбору материалов и нашли большое количество подтверждений трудовой доблести райчихинцев в годы войны», — отметил на заседании организационного комитета в Правительстве области первый заместитель главы города Райчихинск Юрий Ковалев. – Заявка со всеми подтверждающими материалами будет направлена в Правительство области».

Муниципалитеты сформируют заявку, состоящую из архивных материалов, подтверждающих героический труд жителей, до 1 апреля. После утверждения на уровне региона, ходатайство, вместе с заключением Российской академии наук, будет направлено на имя Президента Российской Федерации.