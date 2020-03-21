Чуть не задохнулась: Лолита необычно сообщила об отмене выступления в Благовещенске
Выступление известной артистки Лолиты Милявской 26 марта в ОКЦ Благовещенска не состоится. Его перенесли на конец мая. Певица разместила на своей странице в социальной сети видеообращение, в котором сообщила о корректировке сроков своего тура на Дальний Восток.
При этом сначала она обратилась к зрителям, будучи в маске для ныряния. Но затем сняла ее.
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Мы обязательно отработаем каждый концерт с огромным удовольствием. Это была последняя часть весеннего тура. Люблю Своего Зрителя и не подведу!!! ❤️❤️❤️⠀ ⠀ Новые даты концертов:⠀ 2̶6̶.̵0̶3̶ 👉 𝟮𝟵.𝟬𝟱❗️- Благовещенск⠀ 2̶8̶.̵0̶3̶ 👉 𝟯𝟭.𝟬𝟱❗️- Хабаровск⠀ 2̶9̶.̵0̶3̶ 👉 𝟬𝟭.𝟬𝟲❗️- Комсомольск-на-Амуре⠀ 3̶1̶.̵0̶3̶ 👉 𝟬𝟰.𝟬𝟲❗️- Южно-Сахалинск⠀ 0̶1̶.̵0̶4̶ 👉 𝟬𝟯.𝟬𝟲❗️- Владивосток
«Чуть не задохнулась», – пожаловалась артистка.
«В виду сложившейся обстановки, в этом вроде как нелепом виде, но чтобы привлечь внимание, я решила сообщить, что и у меня тоже перенос дальневосточного тура на май. Но что делать. Давайте без паники, соблюдать карантины, потому что это необходимо. Дай бог, чтобы никто не болел. И, пожалуйста, не сдавайте билеты. Я знаю, что проданы даже приставные стулья. Тем обиднее будет не увидеть вас в мае», – заявила Лолита.
Выступить в Благовещенске в большом зале ОКЦ она должна была 26 марта. Теперь же встреча со зрителем намечена на 29 мая. Судя по информации на сайте ОКЦ, в зале осталось всего 4 свободных места. На остальные билеты уже проданы.
Билеты, которые приобрели ранее, действительны, сообщает администрация учреждения.
Это не первая артистка, выступление которой отменено в связи с ситуацией по коронавирусу. Ранее в Общественно-культурном центре Благовещенска и «Гранд Арена Острова» сообщили об отмене некоторых концерты известных артистов. В столицу Амурской области не приедут либо приедут значительно позже Александр Розенбаум, Михаил Бублик, Тима Белорусских, Arti & Asti.
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