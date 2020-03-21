Чуть не задохнулась: Лолита необычно сообщила об отмене выступления в Благовещенске

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Выступление известной артистки Лолиты Милявской 26 марта в ОКЦ Благовещенска не состоится. Его перенесли на конец мая. Певица разместила на своей странице в социальной сети видеообращение, в котором сообщила о корректировке сроков своего тура на Дальний Восток.

При этом сначала она обратилась к зрителям, будучи в маске для ныряния. Но затем сняла ее.

«Чуть не задохнулась», – пожаловалась артистка.

«В виду сложившейся обстановки, в этом вроде как нелепом виде, но чтобы привлечь внимание, я решила сообщить, что и у меня тоже перенос дальневосточного тура на май. Но что делать. Давайте без паники, соблюдать карантины, потому что это необходимо. Дай бог, чтобы никто не болел. И, пожалуйста, не сдавайте билеты. Я знаю, что проданы даже приставные стулья. Тем обиднее будет не увидеть вас в мае», – заявила Лолита.

Выступить в Благовещенске в большом зале ОКЦ она должна была 26 марта. Теперь же встреча со зрителем намечена на 29 мая. Судя по информации на сайте ОКЦ, в зале осталось всего 4 свободных места. На остальные билеты уже проданы.

Билеты, которые приобрели ранее, действительны, сообщает администрация учреждения.

Это не первая артистка, выступление которой отменено в связи с ситуацией по коронавирусу. Ранее в Общественно-культурном центре Благовещенска и «Гранд Арена Острова» сообщили об отмене некоторых концерты известных артистов. В столицу Амурской области не приедут либо приедут значительно позже Александр Розенбаум, Михаил Бублик, Тима Белорусских, Arti & Asti.