В Благовещенске стартовали еженедельные экскурсии «Музеи о войне»

«Народный музей» начал цикл экскурсий по городским музеям, в которых хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. В путеводитель «Музеи Благовещенска» вошло более 40 организаций.

Первой посетили комнату боевой славы Благовещенского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Комната боевой славы была создана в мае 2016 года на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Заведует музеем и проводит бесплатные экскурсии Алла Геннадьевна Качура — председатель городского Совета ветеранов. Среди экспонатов — подлинные фотографии 1940-х годов, военный билет, красноармейские книжки, ордена и медали, а также военная атрибутика советского времени и наших дней.

В комнате боевой славы хранятся красноармейская книжка и орден Красной Звезды рядовой Ольги Ивановны Балаберниковой. В 18 лет она ушла на фронт в составе 18-й Гвардейской танковой бригады, была шофёром.

Среди экспонатов почётное место заняла благодарность от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Её вручили Гвардии лейтенанту Петру Васильевичу Блажко за освобождение Минска, Вильнюса, Борисова и взятие 19 немецких городов. Пётр Блажко служил танкистом и ракетчиком. По словам ветерана, под конец войны за освобождение и взятие городов награждали уже не медалями, а благодарностями от имени Сталина. У Петра Блажко их 15. В своё время участник Великой Отечественной войны подарил Совету ветеранов еще одну реликвию — фотографию 1945 года, где Пётр Васильевич вместе со своим автомобильным батальоном стоит возле памятника королю Вильгельму в 200 метрах от Бранденбургских ворот. А возле Рейхстага танкист запечатлён со своей будущей женой Ольгой Ильиничной. Они познакомились на фронте.

Один из стендов комнаты боевой славы посвящён амурчанам, столкнувшимся в пограничном конфликте с китайцами на острове Даманском. Сегодня даманцы — единственная категория участников военных конфликтов, приравненная к ветеранам Великой Отечественной войны.

Бесценные раритеты предоставили сами ветераны или их родственники. Пополнить музейный фонд помогли и сотрудники силовых структур.

«25 лет назад, когда я только пришла в нашу организацию, ветеранов в Благовещенске насчитывалось 600 человек, сейчас их в 10 раз меньше — 63 человека. Конечно, в силу возраста они практически не посещают наши мероприятия. К слову, в городском Совете ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов 17 клубов и секций — "Фронтовые подруги", "Умелые руки", "Факультет психологии", "Вдохновение", "Просвещение", "Зодиак" и другие. Эти группы по интересам помогают найти общение, разнообразить досуг, помогают жить! С теми, кто не приходит к нам, мы периодически созваниваемся, приходим в гости. Своих не бросаем», — рассказала председатель городского Совета ветеранов Алла Качура.

Экскурсии по городским музеям будут проходить каждую неделю. В каждом есть предметы и фотографии военных лет, информация о ветеранах войны и тружениках тыла. Организатором проекта является Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей», расположенный в библиотеке «Центральная» по адресу: улица Красноармейская, 128.

Фотограф: Наталья Поспелова, больше фото в блоге Культпросвет