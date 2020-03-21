Амурчан интересует организация медицинского наблюдения за приехавшими из-за рубежа

Амурчан, которые обращаются на горячую линию по коронавирусу по телефону 112, чаще всего интересует порядок медицинского наблюдения при возвращении из-за границы. Второй по популярности вопрос – порядок получения больничных листов.

По состоянию на 20:00 20 марта в службу 112 поступило 144 обращения (нарастающим итогом 210).

Людям напоминают, что, согласно постановлению главного санитарного врача России, все вернувшиеся из-за границы должны уйти на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней с момента прибытия. В аэропортах и на наземных пунктах пропуска у всех граждан сотрудники Роспотребнадзора проводят двойной тепловизионный контроль и медицинский осмотр. Если у человека есть признаки ОРВИ, он незамедлительно помещается в стационар, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Те, кто находится на самоизоляции, остаются под наблюдением медицинских работников по участку. К ним врачи приходят на дом. Что касается оформления больничных листов, то их нужно оформлять удаленно, через личный кабинет Фонда социального страхования.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 9 регионах. В ДФО только в Якутии – 6 случаев.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В Амурской области случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.