Амурские туристические компании почувствовали ограничения из-за коронавируса

В правительстве РФ проработан комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Речь идет о снижении налоговой нагрузки в виде отсрочки или рассрочки по уплате налогов, а также страховых и прочих взносов.

Причиной стало то, что в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории России и зарубежных стран, отдельные виды предпринимательской деятельности недополучают значительную часть доходов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Приамурье – приграничный регион, поэтому первой отраслью, которая почувствовала на себе влияние ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, стал туризм. Для того, чтобы получить налоговую отсрочку или рассрочку, необходимо собрать требуемый пакет документов и направить заявление в налоговый орган по месту учета. Общий порядок прописан в статье 64 Налогового кодекса РФ. В случае подтверждения фактического недополучения доходов, компании предоставят возможность отсрочить уплату налогов и страховых взносов», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Кроме этого, определен особый порядок взыскания задолженности. В первую очередь он коснется организаций, относящихся к отраслям туризма и авиационных перевозок. Об этом сообщили в УФНС России по Амурской области.

Этот порядок позволяет отсрочить выплату налогов и страховых взносов в течение 5 месяцев. При этом компания должна входить в Реестр туроператоров РФ или иметь сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, зарегистрированных на территории Амурской области.

Для организаций, которые отсутствуют в этом перечне, но при этом относятся к отраслям туризма и авиационных перевозок, также планируется применение особого порядка по уплате налогов.

В настоящее время в региональном отделении УФНС на рассмотрении уже находится заявление от двух туристических компаний Приамурья.