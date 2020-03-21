В Благовещенске из огня спасли пожилых мужчину и женщину

Рано утром 21 марта поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по переулку Железнодорожному в Благовещенске. Через четыре минуты огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 16 человек и трех единиц техники прибыли на место.

Сотрудники звена газодымозащитной службы из горевшего дома спасли мужчину 1950 года рождения и женщину 1946 года рождения. Спасенная с ожогами верхних конечностей, лица и шеи была передана врачам скорой помощи.

Около 20 минут потребовалось для ликвидации открытого горения. Огнем повреждены веранда и крыша дома. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского МЧС.