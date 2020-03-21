Президент подписал указ о назначении пособий от 3 до 7 лет

На ежемесячные выплаты смогут рассчитывать в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер выплаты будет составлять 50 процентов величины прожиточного минимума для детей.

Теперь правительство РФ должно до 1 апреля утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления выплаты, примерный перечень документов (сведений), необходимых для ее назначения, типовую форму заявления о назначении ежемесячной выплаты.

До 30 ноября будет проведена оценка уровня доходов семей, которые будут получать эту выплату. По итогам этой оценки правительство должно принять меры, «направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации».

В Амурской области на меру господдержки смогут рассчитывать жители региона, доход которых в расчете на каждого члена семьи не превышает – 12 235 рублей. По предварительным подсчетам более 15 тысяч амурских семей смогут получать ежемесячно около 5 тысяч рублей.