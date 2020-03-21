Из-за коронавируса и падения рубля в Госдуме предложили внеочередную индексацию зарплат и пенсий

В Госдуме считают, что внеочередная индексация зарплат и пенсий смягчит последствия пандемии коронавируса. По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, это единственный реальный способ защитить население от кризиса и поддержать платежеспособный спрос.

Миронов ссылается на экспертные оценки, по которых импортные товары подорожают в диапазоне 10–35 %. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», – отметил председатель «Справедливой России».

Сергей Миронов пояснил, что внеочередная индексация не зависит от запланированной на текущий год индексации зарплат работников бюджетной сферы, а также повышения зарплат на величину инфляции, которую обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Парламентарий уверен в том, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет. «Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств. А главное – зачем мы копили такие резервы, столько лет отнимая средства у экономики и социальной сферы. Запасали на черный день? Ну, так он наступил. Или опять чего-то будем ждать?» – вопрошает политик.

Миронов подчеркнул, что одновременно необходимо поддержать бизнес, снизив нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам, сообщает пресс-служба партии.