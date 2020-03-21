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сегодня, 18:40 6

Из-за коронавируса и падения рубля в Госдуме предложили внеочередную индексацию зарплат и пенсий

В Госдуме считают, что внеочередная индексация зарплат и пенсий смягчит последствия пандемии коронавируса. По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, это единственный реальный способ защитить население от кризиса и поддержать платежеспособный спрос.

Миронов ссылается на экспертные оценки, по которых импортные товары подорожают в диапазоне 10–35 %. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», – отметил председатель «Справедливой России».

Сергей Миронов пояснил, что внеочередная индексация не зависит от запланированной на текущий год индексации зарплат работников бюджетной сферы, а также повышения зарплат на величину инфляции, которую обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Парламентарий уверен в том, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет. «Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств. А главное – зачем мы копили такие резервы, столько лет отнимая средства у экономики и социальной сферы. Запасали на черный день? Ну, так он наступил. Или опять чего-то будем ждать?» – вопрошает политик.

Миронов подчеркнул, что одновременно необходимо поддержать бизнес, снизив нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам, сообщает пресс-служба партии.

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#пенсии #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    ЕР не примет-она защищает только крупный бизнес

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Явно не пройдет.... это же не поправка к Конституции

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Всё пройдёт, это способ обработать население, особенно перед голованием. А если просто, то это неизбежность, все дорожает

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    вот если примут до 2 апреля,- увидим, что работать могут, когда захотят....

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Надеюсь, депутан заодно указал, откуда деньги взять для этих целей?

  • vertex

    vertex
    57 минут назад

    mp2mp

    Всё пройдёт, это способ обработать население, особенно перед голосованием. А если просто, то это неизбежность, все дорожает



    + много.

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