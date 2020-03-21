В России за сутки коронавирусом заболели более полусотни человек

За последние сутки в России зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Москве.

В общей сложности новые случаи заболевания подтвердились в 9 регионах страны: Москве – 33 случая, в Республике Саха (Якутия) – 6; по 4 – в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 – в Кировской и Новосибирской областях; по 1 – в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Таким образом в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральный Роспотребнадзор.