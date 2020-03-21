Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 0

В Благовещенске иномарка сбила пешехода

В Благовещенске иномарка сбила пешехода
Фото: pixabay.com

В пятницу, 20 марта, в областном центре Приамурья под колесами оказался пешеход. ДТП произошло в 19:30 в районе дома 229 на Чайковского.

Наезд совершил водитель автомобиля Toyota RAV4.

«Пешеход травмирован. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Тем временем в социальной сети, где было размещено видео с места происшествия, в комментариях пишут, что пострадала женщина и ей даже вызвали реанимацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🚧По сообщениям очевидца, на пересечении Чайковского-Соколовская Toyota RAV4 сбил двух пешеходов. На месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники полиции. О состоянии пострадавших пока неизвестно. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

«В том месте темно. [Водитель] мог и не увидеть», – считает один из подписчиков паблика.

«Там давно уже нужен пешеходный переход или светофор», – добавляет другой.

Просмотров всего: 533

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

Неисправность отопления привела к пожару в 2-этажном доме в Благовещенске
Происшествия 6

Белогорск «благодаря» вандалам остался без действующих фотозон (видео)
Происшествия

Благовещенские пожарные потушили балкон в десятиэтажном доме
Происшествия 1

Пропавшего в конце прошлого года жителя Свободного нашли мертвым
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь