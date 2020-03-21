В Благовещенске иномарка сбила пешехода
В пятницу, 20 марта, в областном центре Приамурья под колесами оказался пешеход. ДТП произошло в 19:30 в районе дома 229 на Чайковского.
Наезд совершил водитель автомобиля Toyota RAV4.
«Пешеход травмирован. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.
Тем временем в социальной сети, где было размещено видео с места происшествия, в комментариях пишут, что пострадала женщина и ей даже вызвали реанимацию.
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🚧По сообщениям очевидца, на пересечении Чайковского-Соколовская Toyota RAV4 сбил двух пешеходов. На месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники полиции. О состоянии пострадавших пока неизвестно. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
«В том месте темно. [Водитель] мог и не увидеть», – считает один из подписчиков паблика.
«Там давно уже нужен пешеходный переход или светофор», – добавляет другой.
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