В Благовещенске иномарка сбила пешехода

В пятницу, 20 марта, в областном центре Приамурья под колесами оказался пешеход. ДТП произошло в 19:30 в районе дома 229 на Чайковского.

Наезд совершил водитель автомобиля Toyota RAV4.

«Пешеход травмирован. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Тем временем в социальной сети, где было размещено видео с места происшествия, в комментариях пишут, что пострадала женщина и ей даже вызвали реанимацию.

«В том месте темно. [Водитель] мог и не увидеть», – считает один из подписчиков паблика.

«Там давно уже нужен пешеходный переход или светофор», – добавляет другой.