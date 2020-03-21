В правительстве Приамурья разъяснили, как приехавшим из-за границы оформить больничный

На сайте правительства Амурской области опубликован подробный порядок дистанционного оформления листка нетрудоспособности тем, кто вернулся из заграницы. Пособия будут выплачиваться в два этапа.

При оформлении больничного нужно зайти на сайт Фонда социального страхования РФ, кликнуть баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина» и перейти в личный кабинет. Пройти авторизацию в личном кабинете застрахованного лица. Для этого необходима предварительная регистрация на портале госуслуг. В случае отсутствия регистрации на портале можно направить заявление и документы из личного кабинета другого человека с его согласия.

Затем нужно заполнить интерактивную форму заявления и приложить фото загранпаспорта (первый лист с фотографией, страницы с отметками о пересечении государственной границы РФ). В случае отсутствия в загранпаспорте отметки о пересечении границы приложить следует электронный проездной документ (билет) или иные документы, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства.

Для тех, кто работает по трудовым договорам и живет с приехавшими из тех стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, при подаче заявления нужно приложить документы, подтверждающие совместное проживание. Далее указываются реквизиты счета, на который нужно переводить пособие.

Фонд сам передаст заявление и документы в медицинскую организацию. А та, в свою очередь, дистанционно выписывает электронный листок нетрудоспособности.

Затем Фонд связывается с работодателем и запрашивает сведения о заработной плате и стаже работника, после получения которых назначает и перечисляет пособие, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Выплата будет проходить в два этапа: за первые 7 календарных дней временной нетрудоспособности – не позднее окончания 7-го календарного дня временной нетрудоспособности; за последующие календарные дни временной нетрудоспособности – не позднее 1-го календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.

По вопросам относительно оформления больничного по карантину в рабочее время можно позвонить по телефону: 8 (4162) 99-06-25. После 17:00, а также в выходные дни звонить можно на дежурный мобильный телефон: 8-914-040-87-43.