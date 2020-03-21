В Амурском краеведческом музее откроется выставка картин Виктора Сурикова

В Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского готовится к открытию выставка работ амурского художника Виктора Сурикова «Палитра души». Он сыграл заметную роль в развитии культуры Приамурья и был первым принят в Союз художников РСФСР от Амурской области.

Виктор Суриков начинал свой путь в искусстве как художник-пейзажист. В начале 1970-х годов его увлекла индустриальная тема: «перевозка леса», «Бамстройиндустрия», «Плотина Зейской ГЭС». Во всех работах Виктора Борисовича ощущается присутствие человека. В таких картинах как «Ранней весной», «Школа в посёлке Экимчан», «Банный день», «На новые мари» художнику удаётся показать единение человека с природой.

Весна была любимым временем года Сурикова, и он изображал её в своих картинах, откровенно любуясь и восхищаясь пробуждением природы, - «Мартовское солнце», «Весенний мотив», «Ранняя весна», «Северная деревня». От всех работ художника веет жизнью и любовью к родному дальневосточному краю.

В 1981 году Виктор Суриков был принят в члены Союза художников РСФСР.

За свою жизнь Виктор Суриков успел создать более 600 работ, большая часть которых была подарена вдовой художника Амурскому краеведческому музею.

На выставке будет представлено около 30 картин, выполненных в 1970-1980-е годы. Это северные пейзажи («Перед грозой», «Северная деревня», «Рабочий посёлок», «Поселок горняков»), работы, созданные на реке Олёкме («Весна на Олёкме», «На берегу Олёкмы»), весенняя палитра («Весенний мотив», «Ранней весной», «Мартовское солнце»), картины о БАМе («Бамстройиндустрия», «Ритмы стройки», «Здесь будет Зейская ГЭС»).

Также на выставке можно будет увидеть предметы, принадлежавшие художнику - значки, благодарственные письма, грамоты, палитра, краски, этюдник, кисти и один из графических набросков, написанных автором и другое.

Выставка будет располагаться в залах № 20 и 21.

Виктор Борисович Суриков родился 8 марта 1940 года в посёлке Сиваки Амурской области, в семье крестьянина. Семья была большая – шестеро детей. Жили трудно. Виктор рано приобщился к труду. После восьмого класса поступил в Биробиджанское художественное училище, однако по ряду обстоятельств окончить училище ему не удалось. Пошёл работать грузчиком, затем служил в армии. В 1963 году поступил в художественное училище во Владивостоке. Получив диплом художника-живописца, в 1969 году стал работать художником-оформителем в Приморье, а затем переехал в Благовещенск.

Открытие состоится 25 марта в 15 часов.