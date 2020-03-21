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В Приамурье в бывшем детском доме обустроили служебное жилье

В Приамурье в бывшем детском доме обустроили служебное жилье
Фото: instagram.com/zsamur_official/

В селе Крестовоздвиженка Константиновского района 10 амурских семей на днях справят новоселье. Под жилье для молодых специалистов реконструировали бывший детский дом, закрытый 5 лет назад.

Это было сделано в рамках целевой программы «устойчивое развитие сельских территорий». На то, чтобы сдать 10 квартир «под ключ», из федерального, областного и районного бюджетов потратили 19 миллионов рублей.

Первыми новоселье отметят медики, переехавшие трудиться в село, учителя и работники Крестовоздвиженского свинокомплекса. Двухэтажный коммунальный дом позволит решить проблему с привлечением в село молодых специалистов, считают в заксобрании Амурской области.

В пятницу, 20 марта, ключи будущим новоселам вручили спикер амурского парламента Вячеслав Логинов и зампред областного правительства Александр Нестеренко.

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#дети #строительство

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  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Позитивная новость.

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