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сегодня, 16:59 0

В ВОЗ считают самоизоляцию эффективной мерой борьбы с коронавирусом

В ВОЗ считают самоизоляцию эффективной мерой борьбы с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в борьбе с распространением коронавируса эффективно может помочь самоизоляция. В организации заявляют, что примером, доказывающим эффективность изоляции, может служить Китай, который продемонстрировал успешный опыт борьбы с инфекцией.

«Меры, когда людей просят остаться дома, могут быть очень эффективны к какому-то моменту, если есть угроза, что началась общая передача [вируса] в обществе», – цитирует ТАСС представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиту Вуйнович.

Она также добавила, что каждая страна принимает меры в соответствии с собственной оценкой рисков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тысяч человек, зафиксировано около 10 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случаязаражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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#здоровье #коронавирус

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