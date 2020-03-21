В ВОЗ считают самоизоляцию эффективной мерой борьбы с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в борьбе с распространением коронавируса эффективно может помочь самоизоляция. В организации заявляют, что примером, доказывающим эффективность изоляции, может служить Китай, который продемонстрировал успешный опыт борьбы с инфекцией.

«Меры, когда людей просят остаться дома, могут быть очень эффективны к какому-то моменту, если есть угроза, что началась общая передача [вируса] в обществе», – цитирует ТАСС представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиту Вуйнович.

Она также добавила, что каждая страна принимает меры в соответствии с собственной оценкой рисков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тысяч человек, зафиксировано около 10 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случаязаражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.