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Ночью до минус 20, днем – до плюс 7: прогноз погоды в Приамурье на 2 марта

Ночью до минус 20, днем – до плюс 7: прогноз погоды в Приамурье на 2 марта
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 22 марта, в Амурской области сохранится погода без осадков с небольшой облачностью. Северо-западный и западный ветер преимущественно будет дуть слабо, днем – до умеренного. Ночью в северных районах столбики термометров будут показывать 8…13 градусов мороза, местами до 20 градусов ниже нуля. По югу будет до 6…11 градусов со знаком «минус».

Днем по области воздух прогреется до 2…7 градусов выше нуля, местами по северу – будет от 0 до 5 градусов.

В Благовещенске будет без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура ночью составит около 5 градусов мороза, днем 3…5 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    45 минут назад



    Ночью до минус 20, днем – до плюс 7: прогноз погоды в Приамурье на 2 марта



    Я из будущего.

  • Ditrih

    Ditrih
    38 минут назад

    Урра! Путешествия во времени реальны!

  • домовенок

    домовенок
    14 минут назад

    Видимо, на наборщиков текста АИ коронавирус чихнул

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