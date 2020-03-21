Амурчане недооценивают всю опасность: в сети появился фильм о коронавирусе

В сети набирает популярность научно-популярный ролик, в котором детально разъясняется, как «работает» коронавирус и как с ним нужно бороться. Кроме того, говорится о том, каким образом может развиваться пандемия и с какими последствиями, а также, что нужно делать людям, чтобы болезнь не привела к фатальным последствиям.

Ролик был снят немецкой студией Kurzgesagt при поддержку двух ученых, один из которых – микробиолог.

Амурчане активно делятся этим видео друг с другом. Специально для русскоговорящей аудитории есть видео с русскими субтитрами.

Оно длится около 8 минут. В частности, объясняется, что вирус – это по сути оболочка с генетическим материалом и парой протеинов которую многие даже не считают живым организмом. Размножаться он может только проникая в живые клетки. Распространяться вирус может через поверхности, но до сих пор не известно, как долго он на них выживает.

Главные цели этого вируса – кишечник, селезенка или легкие, где его воздействие проявляется особенно сильно. При этом даже небольшое количество коронавирусов может привести к критическим последствиям.

В ролике детально описывается воздействие коронавируса на легкие, как здоровые клетки самоуничтожаются под воздействие клетки вируса и меньше чем через две недели миллион клеток организма оказываются заражены и легкие заполняются миллиардами вирусов.

Говорится о том, что большинство заразившихся перенесут его с умеренными симптомами, но многие случаи становятся тяжелыми и даже критическими.

«Коронавирус часто сравнивают с гриппом, но на деле он намного опаснее: намного заразнее и распространяется намного быстрее», – уверяют авторы фильма.

Также упоминается, что есть два пути развития пандемия – быстрый и медленный.

При быстрой пандемии большое количество людей заболевают одновременно и если их слишком много система здравоохранения просто не в состоянии с ними справиться. Это проявляется в нехватке ресурсов: персонала и оборудования вроде аппаратов ИВЛ. Ситуация будет усугублять по мере заражения самих врачей. И тогда медикам придется делать непростой выбор: решать – кому жить, а кому – нет. При таком развитии ситуации пандемия унесет миллионы жизней, предупреждают авторы ролика.

Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы пандемия развивалась медленно. А замедляется пандемия с помощью верно принятых мер, особенно в самом начале распространения, только в этом случае все заболевшие смогут получить лечение.

В видео предлагается подстроить свое поведение и создать так называемую «социальную вакцину». У нее всего два требования: не заразиться самому и не заразить окружающих. А для этого нужно тщательно мыть руки, поскольку оболочка коронавируса – по сути просто слой жира, который разрушается мылом и вирус перестает быть заразным. Кроме того кожа становится скользкой и механические движения при мытье помогают удалить вирусы.

«Чтобы мыть руки правильно представьте, что вы только что резали острый перец и вам нужно срочно вставить контактные линзы», – советуют авторы.

Также подчеркивается необходимость социального дистанцирования: никаких объятий и рукопожатий. По возможности советуют оставаться дома и с пониманием относиться к необходимости карантина.

Карантин воовдится – на самая популярная среди населения мера но он выигрывает нам и исследователям работющим над созданием вакцины очень важно ервмя

«То как пандемии закачиваются, зависит от того как они начались. Если быстро и резко – конец всегда прискорбный, если медленно и постепенно – все заканчивается не так уж плохо. И в данный момент все действительно в наших руках. И буквально и фигурально», – подытоживается в ролике.

«Амурчане недооценивают всю опасность. Я считаю, что ошибочно думать, будто нас это минует. Вирус распространяется быстро и к нам он дойдет – это только дело времени. Нельзя ни в коем случае надеяться на русский авось – это может привести к не очень хорошим последствиям. Обязательно объясните все близким, в первую очередь родителям – они в группе риска, а они в силу возраста привыкли от всего отмахиваться. Поговорите с детьми о пользе мытья рук, сами не пренебрегайте гигиеной, поменьше бывайте в людных местах, старайтесь оставаться дома», – говорит один благовещенец.

«Я переслала этот ролик всем своим знакомым, потому что вижу, что люди вокруг не воспринимают ситуацию серьезно. А хочется, чтобы люди все-таки задумались и поняли, что от того, как они себя сейчас поведут, зависит не только их здоровье, но и здоровье окружающих. И жаль, конечно, что я не видела таких роликов сделанных в нашей стране. Я вообще считаю, что подобные видео должны сейчас периодически показывать на федеральных каналах»,– поделилась мнением от увиденного еще одна жительница Благовещенска.