ЕГЭ из-за коронавируса могут провести дистанционно

Из-за пандемии коронавируса ссновной этап Единого государственного экзамена в 2020 году могут сделать дистанционным. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Депутат напомнил, что школы уже вынужденно ушли на каникулы, а вузы на дистанционное обучение. Кроме того, с целью не допустить распространение вируса, отменили все массовые мероприятия. В связи со всем перечисленным Чернышов видит смысл провести ЕГЭ удаленно: «ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми».

Депутат уверен, что нахождение школьников в одном помещении в течение нескольких часов будет нести угрозу для их здоровья.

По мнению Чернышева, необходимые для сдачи экзаменов материалы можно загрузить на одну из онлайн-платформ, как это уже сделали вузы с дистанционным обучением, сообщают «Известия».

Как сообщало Амур.инфо, сроки досрочной сдачи Единого государственного экзамена в Амурской области перенесли в связи с распространением коронавирусной инфекции на основной период проведения экзамена – с 25 мая по 29 июня.

С понедельника 23 марта до 12 апреля в школах России будут объявлены каникулы. Министр образования Амурской области Светлана Яковлева программе «Простые вопросы» рассказала, что образовательные учреждения сами решат, как обеспечить обратную связь с учениками, чтобы проверить усвоение материала.

Детские сады в Амурской области пока закрывать на карантин не планируют.