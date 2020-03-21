Как последние экономические события повлияют на дальневосточную ипотеку под 2%

Президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский советует обратить внимание на другие варианты ипотеки, если вопрос покупки жилья «горит».

«Начну с того, что сама программа, безусловно, хорошая, дает отличную поддержку дальневосточным семьям. Но имеет два существенных недостатка, - поясняет президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский. - Во-первых, в Благовещенске очень мало объектов, подходящих под программу. Из 770 одобренных заявок сделки закрыты только по 250 (данные на 5 марта). Во-вторых, те редкие объекты, которые подходят под дальневосточную ипотеку, очень сильно выросли в цене и подтянули за собой остальной рынок недвижимости».

Как отмечает Виталий Злочевский, в ближайшее время возможен небольшой «провал» в сделках из-за нехватки объектов. Потому что по новостройкам, которые сейчас только возводятся, продажи откроются не раньше июля. И если вопрос покупки жилья у семьи стоит остро, лучше обратиться внимание на сельскую ипотеку. Ставка не значительно выше, а вариантов для покупки - больше.

«Также сейчас многие спрашивают, не отменят ли власти дальневосточную ипотеку. Я думаю, нет, ведь на программу уже выделены средства, она работает и продолжит работу в ближайшее время. Другое дело, что рост цен на недвижимость (а он сейчас из-за роста спроса еще происходит) может привести к тому, что число участников дальневосточной ипотеки может сократиться. Потому что выделенные средства рассчитаны на определенные нормативы стоимости жилья. А они могут измениться», - отмечает президент Гильдии риэлторов Приамурья.