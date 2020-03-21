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сегодня, 14:22 2

Как последние экономические события повлияют на дальневосточную ипотеку под 2%

Как последние экономические события повлияют на дальневосточную ипотеку под 2%

Президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский советует обратить внимание на другие варианты ипотеки, если вопрос покупки жилья «горит».

«Начну с того, что сама программа, безусловно, хорошая, дает отличную поддержку дальневосточным семьям. Но имеет два существенных недостатка, - поясняет президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский. - Во-первых, в Благовещенске очень мало объектов, подходящих под программу. Из 770 одобренных заявок сделки закрыты только по 250 (данные на 5 марта). Во-вторых, те редкие объекты, которые подходят под дальневосточную ипотеку, очень сильно выросли в цене и подтянули за собой остальной рынок недвижимости».

Как отмечает Виталий Злочевский, в ближайшее время возможен небольшой «провал» в сделках из-за нехватки объектов. Потому что по новостройкам, которые сейчас только возводятся, продажи откроются не раньше июля. И если вопрос покупки жилья у семьи стоит остро, лучше обратиться внимание на сельскую ипотеку. Ставка не значительно выше, а вариантов для покупки - больше.

«Также сейчас многие спрашивают, не отменят ли власти дальневосточную ипотеку. Я думаю, нет, ведь на программу уже выделены средства, она работает и продолжит работу в ближайшее время. Другое дело, что рост цен на недвижимость (а он сейчас из-за роста спроса еще происходит) может привести к тому, что число участников дальневосточной ипотеки может сократиться. Потому что выделенные средства рассчитаны на определенные нормативы стоимости жилья. А они могут измениться», - отмечает президент Гильдии риэлторов Приамурья.

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#Недвижимость

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Действительно, очень важно не пропустить сейчас возможность приобретения жилья (для тех, кому "горит"). ЦБ РФ пока не стал повышать ставку, но, вероятнее всего, это произойдет на следующем заседании ЦБ РФ 24.04.20г. Поэтому, пока еще есть возможность"переформатироваться" под иную программу и взять недвижимость, поскольку основные игроки этого рынка (прогосударственные банки) пока не могут менять ставку ипотеки, но могут менять условия ее выдачи (например, повысить минимальный порог первоначального взноса) для уменьшения возможностей потенциальных заемщиков для получения кредита. Поэтому, те амурчане, кому "горит" и кто не может найти себе вариант на 2%, рекомендую поспешить и переоформить одобрение банка на иную ипотеку. На иную ипотеку вариантов сейчас гораздо больше.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    20 минут назад

    Риэлтеры как "класс" вымрут...

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