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сегодня, 14:07 0

Неисправность отопления привела к пожару в 2-этажном доме в Благовещенске

Неисправность отопления привела к пожару в 2-этажном доме в Благовещенске
Фото: 28.mchs.gov.ru

Пожарные Благовещенска потушили двухэтажный жилой дом. В ночь на 21 марта загорелась пристройка с котельной.

Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило ночью 21 марта. Возгорание произошло в котельной, пристроенной к частному двухэтажному жилому дому по улице Свободной. Через семь минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 1, в составе семи человек и двух единиц техники, прибыли на место.

В течение пяти минут открытое горение ликвидировали, дом отстояли. В котельной повреждено перекрытие и кровля на площади два квадратных метра. Предположительно, причиной пожара стала неисправность отопительной печи. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает сайт управления МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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