Белогорск «благодаря» вандалам остался без действующих фотозон (видео)

Вандалы разрушили очередную фотозону «Я люблю Белогорск». О происшествии сообщил мэр города Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте.

Под натиском уличных хулиганов в ночь на 21 марта пал фотопоинт в парке «Амурсельмаш». Конструкция с подсветкой и сумеречным датчиком разрушена до основания. Судя по фото, от признания в любви городу остался только символ сердца на разорванной букве «Я».

Фотозона в «Амурсельмаше» была последней действующей конструкцией выражения любви горожан к своему городу. На данный момент фотопоинтов «Я люблю Белогорск» в Амурской области не осталось.

История белогорских фотозон началась летом 2018 года. По поручению мэра города один из местных предпринимателей сделал пять оригинальных фото-зон с подсветкой. 4 из них установили в разных микрорайонах. Пятый объект 25 июня отправили в другой Белогорск – город-побратим амурского тезки в Крыму.

В Амурском городе такие признания в любви быстро облюбовали вандалы. Первым в 2019 году пострадала фотозона на площади «30-летия Победы». Букву Я погнули, но повреждения устранили. Сейчас на площади готовятся к реконструкции и фотопринт временно убрали.

Остальным фотозонам повезло меньше. В октябре 2019 года в Белогорском сквере «Жемчужина» неизвестный полностью разрушил арт-объект. Несмотря на то, что в сквере работали камеры видеофиксации, злоумышленника не удалось найти – качество съемки было низким.

15 марта 2020 года два подростка из села Томское Серышевского района уничтожили фотозону в городском парке. За информацию о нарушителях Станислав Мелюков даже объявил вознаграждение в 50 тысяч рублей. Спустя два дня хулиганы были найдены.

Однако факт задержания вандалов не остановил деструктивный настрой других граждан. В ночь с 20 на 21 марта от рук дебоширов пал последний, четвертый фотопринт в парке «Амурсельмаш».

В распоряжении Амур.инфо оказалось видео, на котором двое человек сначала отрывают куски от буквы «Я», а потом нагибают конструкцию к земле, бьют ее обломками фотопринта, прыгают на букве.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков в своей публикации в социальных сетях обратился к вандалам: «Те, кто это делает – вы совсем больные на голову?». Также глава города сообщил, что видео с инцидентом уже отправлено в полицию.

Восстановить основательно разрушенные конструкции и установить их на прежнее место получится только в теплое время года. Таким образом, чтобы сейчас сделать фотографию около фотозоны «Я люблю Белогорск» придется отправиться в Республику Крым, куда амурские вандалы, судя по всему, еще не добрались.