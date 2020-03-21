Благовещенские пожарные потушили балкон в десятиэтажном доме

В высотном доме Благовещенска по адресу: улица Тепличная, 24/1, загорелся балкон. Возгорание произошло на пятом этаже десятиэтажного жилого дома.

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе Амурского управления МЧС, информация о возгорании поступила 21 марта в 9:24, через 16 минут открытое горение было ликвидировано.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 8 единиц техники благовещенского гарнизона, а также спасатели амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

До прибытия пожарных примерно 25 человек покинули дом самостоятельно, еще пятеро жильцов были эвакуированы по лестничному маршу. Информация о пострадавших отсутствует.

По предварительным данным, произошло возгорание вещей на балконе.

На месте происшествия работает инспектор пожарной охраны. Причины возгорания устанавливаются.