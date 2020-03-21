Амурская область обошла Москву, США и Европу по обеспеченности аппаратами ИВЛ

Приамурье вошло в тройку лидеров в России по обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. По обеспеченности ИВЛ на 100 тысяч жителей Амурскую область обошли только Ханты-Мансийский округ и Самарская область.

«Медуза» собрала данные об оснащенности российских больниц аппаратами ИВЛ и ЭКМО. Информационное агентство в статистике использовало открытые источники. Так, в Амурской области на каждые 100 тысяч амурчан приходится 42,5 аппарата для искусственной вентиляции легких. Всего в регионе, по данным «Медузы», числится 336 ИВЛ.

По этому показателю Приамурье оказалось в тройке лидеров. В Ханты-Мансийском автономном округе, который расположился на первой строчке, таких аппаратов около тысячи. Если учесть количество населения, то на каждые сто тысяч граждан в Югре приходится 56,8 аппарата ИВЛ.

Самарская область по такому показателю обошла Приамурье всего на одну десятую – там 42,6 устройства на каждые 100 тысяч.

После Приамурья расположилась Москва. Лидер по количеству подтвержденных случаев коронавируса (131 по данным онлайн-карты Яндекса) способен предоставить 40 аппаратов. В Санкт-Петербурге 35,2 аппарата ИВЛ на каждые сто тысяч.

Из дальневосточных регионов самый обеспеченный после Амурской области – Республика Саха (Якутия). Там также есть подтвержденные случаи коронавируса, и она на седьмом месте рейтинга. Следом идет Сахалинская область. Забайкальский край расположился в середине списка.

По Хабаровскому краю, где числится трое больных с новой формой пневмонии, данных о наличии аппаратов ИВЛ нет. По имеющимся данным у «Медузы», в бывшей дальневосточной столице имеется один аппарат ЭКМО, предназначенный для насыщения крови кислородом.

В Приамурье, кстати, сведения по обеспеченности аппаратами ЭКМО в таблице отсутствуют.

Зато по ИВЛ область значительно обошла общероссийские показатели. Позади остались даже США, где всего 18,8 аппарата на 100 тысяч человек. В аутсайдерах Великобритания и Италия. Примечательно, что Италию по аппаратам обошла Украина, где на сто тысяч человек имеется почти 9 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Приморский край в сводную таблицу информационного агентства не попал. Также нет данных по Магадану, Чукотке, Курилам, Еврейской автономии.

Как сообщало Амур.инфо, в областном минздраве назвали 336 аппаратов ИВЛ достаточным количеством. В области имеются в том числе мобильные устройства, которые можно использовать при транспортировки пациентов. В министерстве здравоохранения также подчеркнули, что на случай эпидемии коронавируса амурские медицинские учреждения готовы принять инфекционных больных и оказать первую помощь.

Аппараты ИВЛ и ЭКМО имеют значение при лечении пациентов с коронавирусом, когда человек не может дышать сам. Точнее, его дыхание настолько поверхностное, что не может обеспечить организм нужным количеством кислорода. Это возникает из-за того, что легкие наполняются жидкостью. В таком случае пациента переводят на искусственную вентиляцию легких, для чего и нужен аппарат ИВЛ.

Когда же ИВЛ не помогает и концентрация кислорода в крови остается низкой, рекомендуется при возможности переводить человека на ЭКМО. Во время этой процедуры кровь пропускают через аппарат, который обогащает ее кислородом, забирает углекислый газ и возвращает кровь человеку.