В амурских тюрьмах и СИЗО запретили свидания из-за угрозы коронавируса

Амурское управление федеральной службы исполнения наказаний опубликовало распоряжение о временном ограничении свиданий родственников с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Ограничительные меры связаны с требованиями по недопущению распространения коронавируса.

Как указано в официальном заявлении ведомства, соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач ФСИН России.

Длительные и краткосрочные свидания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлены с 16 марта, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Также в учреждения исполнения наказаний запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции.

В случае выявления у заключенных симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

Об отмене ограничений управление обещает сообщить на официальном сайте ФСИН России и сайте УФСИН России по Амурской области.