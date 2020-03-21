Выбор читателей за 20 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 20 марта.

По официальным данным федерального Роспотребнадзора в двух регионах Дальнего Востока официально подтверждены первые случаи заражения коронавирусом. Три – в Хабаровском крае и один – в Якутии.

В России продолжается расследование уголовного дела о псевдомедицинских центрах, которые вымогали у пациентов деньги. Один из таких центров работал в Благовещенске.

От амурчан, которые в ближайшее время хотят отдохнуть в Таиланде или Вьетнаме, потребуют справку об отсутствии коронавируса и страховку на крупную сумму, которая в случае чего может покрыть лечение. Это запредельные требования, считают в одном из крупнейших благовещенских турбюро. Амурчане вынуждены массово сдавать путевки.

Рейсы из Благовещенска в Нячанг (Вьетнам) приостановлены. Самолеты, выполняющие чартерные программы в Нячанг, 24 и 30 марта полетят пустыми, чтобы вывезти российских туристов.