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Выбор читателей за 20 марта

Выбор читателей за 20 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 20 марта.

Коронавирус пришел на Дальний Восток

По официальным данным федерального Роспотребнадзора в двух регионах Дальнего Востока официально подтверждены первые случаи заражения коронавирусом. Три – в Хабаровском крае и один – в Якутии.

Тысячи потерпевших проходят по делу о медцентрах, один из которых работал в Благовещенске

В России продолжается расследование уголовного дела о псевдомедицинских центрах, которые вымогали у пациентов деньги. Один из таких центров работал в Благовещенске.

Амурчанам, желающим отдохнуть во Вьетнаме и Таиланде, нужна справка об отсутствии коронавируса

От амурчан, которые в ближайшее время хотят отдохнуть в Таиланде или Вьетнаме, потребуют справку об отсутствии коронавируса и страховку на крупную сумму, которая в случае чего может покрыть лечение. Это запредельные требования, считают в одном из крупнейших благовещенских турбюро. Амурчане вынуждены массово сдавать путевки.

Приостановлены рейсы из Благовещенска во Вьетнам

Рейсы из Благовещенска в Нячанг (Вьетнам) приостановлены. Самолеты, выполняющие чартерные программы в Нячанг, 24 и 30 марта полетят пустыми, чтобы вывезти российских туристов.

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#Обзор #интернет #СМИ

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