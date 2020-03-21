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В Белогорске растет противостояние между администрацией и продавцами нелегального алкоголя

В Белогорске растет противостояние между администрацией и продавцами нелегального алкоголя

Глава Белогорска призвал белогорцев сообщать о незаконной торговле алкоголем. В своем посте в Инстаграме Станислав Мелюков написал, что противостояние между властями и теми, кто снабжает город незаконным алкоголем, нарастает.

«Давно хотел написать этот пост, но как-то руки не доходили. А сейчас, как говорится, накипело…, – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте. – В августе 2019 года городу с областного уровня передали полномочия по контролю за розничной продажей алкоголя. Добивались мы этого давно, но решил вопрос губернатор Василий Орлов. Область выделила деньги, мы приняли на работу специалиста. Не весь, разумеется, сегмент незаконного оборота алкоголя мы имеем право контролировать самостоятельно, ни с кем не согласовывая. Самогон, продажа в гаражах, такси – вне нашей компетенции. В магазинах, имеющих лицензии – через согласование с соответствующими структурами. Город сам может проверять только киоски – рассадник незаконного оборота алкоголя. По закону в киосках торговать алкоголем запрещено».

В Белогорске таких объектов торговли 215. Из них в половине незаконно продается алкоголь. С сентября 2019 года по жалобам жителей в 11 киосках выявлена незаконная продажа алкоголя, изъято и сдано в полицию почти 900 литров. Арбитражным судом наложено штрафов на почти 3 миллиона рублей.

«Но не всем нравится наведение порядка в этом вопросе. В первую очередь, владельцам киосков и их поставщикам, – продолжил Станислав Мелюков. – В последнем случае изъятия незаконного алкоголя дело дошло до угроз проверяющим. Польза от того, что администрация оперативно реагирует на незаконную торговлю алкоголем, очевидна – по признанию полиции, прошедшие новогодние праздники были самыми трезвыми. Но противостояние между администрацией, полицией и теми, кто снабжает Белогорск незаконным алкоголем, нарастает. Администрации важно освободить город от незаконного алкоголя. И нам важно чувствовать поддержку жителей. Давайте сделаем Белогорск городом, свободным от контрафакта!».

На предстоящее народное голосование глава Белогорска внес вопрос «Готовы ли вы помогать городу избавиться от незаконного алкоголя и сообщать о фактах его незаконной продажи для изъятия и наказания виновных?».

Горожане могут выбрать следующие варианты ответов:

– Да, готов помогать городу и сообщать;

– Да, с этим надо бороться, но сообщать не готов;

– Нет, пусть торгуют алкоголем, где хотят.

О фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции жители города могут сообщить следующими способами: личным обращением в администрацию Белогорска, либо написав в инстаграм-аккаунт @alcohol.control, либо позвонив по телефону горячей линии 8 (41641) 2 65 82.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон #торговля

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    А как мэр допустил, что в киосках алкоголем торгуют? Уже лет та эндцать запрещено. Значит такой мэр.

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Очередная громкая кампания? Сразу вспоминаются- незаконные гаражи,авторынки около домов... Ну,может,хоть в этой ему повезет не быть посланным.Если удастся- жители спасибо скажут.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Жители спасибо точно не скажут. Где алкоголь дешевый брать?

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    вфф- контрафакт зато в магазинчиках пофиг

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    там сейчас главное флаг на 30метрой трубе сделать, потом алкашкой займется)))

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    так а почему запрещено? Пол жизни пил сэм,спирт из таких и киосков и частных домов. Кучу денег сэкономил. Со здоровьем вопрос другой,но не умер же. И не умирал и не травился.Недавн окупил в магазине водофку хабаровского завода и почувствовал до боли знакомый запах тго спирта который паил в молодости. Хотя пил эту водку по случаям постоянно и запаха такого быть не должно,а уж те мболее вкуса.Водка куплена в нормальном магазине. То есть получается,что травиться втридорога официально нам разрешено,а покупать подешевле и травиться - запрещено. Где логика?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Какой плохой Мелюков!

    Не даёт незаконно торговать самопалом, заботится о здоровье горожан и наполнении казны!

    Надо ему на замену избрать трёхкопеечного!

    Чтобы разницу почувствовали!

  • lev4ik

    lev4ik
    52 минуты назад

    Вы считаете,будет какая- то разница? Ощутимая для горожан?

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    lev4ik

    Вы считаете,будет какая- то разница? Ощутимая для горожан?



    Думаю, жители Белогорска и, позднее, Тамбовки посчитали, что разница будет существенная и потому не стали рисковать с жёлто-голубыми.

  • крымчанин

    крымчанин
    45 минут назад

    В Китае вообще нет лицензирования на производство и продажу алкашки и никто не травится, тысячи сортов ,копейки стоит продают канистрами, в магазинах, на улицах ,рынках , гонят где хотят и государству нет дела; а наши прям сильно переживают что копейка мимо них проскочит.

  • Riddick

    Riddick
    8 минут назад

    lev4ik

    Вы считаете,будет какая- то разница? Ощутимая для горожан?



    Ну, между Ходуновым и Мелюковым разница такая, как до Индии пешком. Или лдпрня ее не замечает? Ах, ну да, Михайлова же 8 лет Ходунову дифирамбы пела, а город был в дерьме.



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