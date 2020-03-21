В Белогорске растет противостояние между администрацией и продавцами нелегального алкоголя

Глава Белогорска призвал белогорцев сообщать о незаконной торговле алкоголем. В своем посте в Инстаграме Станислав Мелюков написал, что противостояние между властями и теми, кто снабжает город незаконным алкоголем, нарастает.

«Давно хотел написать этот пост, но как-то руки не доходили. А сейчас, как говорится, накипело…, – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте. – В августе 2019 года городу с областного уровня передали полномочия по контролю за розничной продажей алкоголя. Добивались мы этого давно, но решил вопрос губернатор Василий Орлов. Область выделила деньги, мы приняли на работу специалиста. Не весь, разумеется, сегмент незаконного оборота алкоголя мы имеем право контролировать самостоятельно, ни с кем не согласовывая. Самогон, продажа в гаражах, такси – вне нашей компетенции. В магазинах, имеющих лицензии – через согласование с соответствующими структурами. Город сам может проверять только киоски – рассадник незаконного оборота алкоголя. По закону в киосках торговать алкоголем запрещено».

В Белогорске таких объектов торговли 215. Из них в половине незаконно продается алкоголь. С сентября 2019 года по жалобам жителей в 11 киосках выявлена незаконная продажа алкоголя, изъято и сдано в полицию почти 900 литров. Арбитражным судом наложено штрафов на почти 3 миллиона рублей.

«Но не всем нравится наведение порядка в этом вопросе. В первую очередь, владельцам киосков и их поставщикам, – продолжил Станислав Мелюков. – В последнем случае изъятия незаконного алкоголя дело дошло до угроз проверяющим. Польза от того, что администрация оперативно реагирует на незаконную торговлю алкоголем, очевидна – по признанию полиции, прошедшие новогодние праздники были самыми трезвыми. Но противостояние между администрацией, полицией и теми, кто снабжает Белогорск незаконным алкоголем, нарастает. Администрации важно освободить город от незаконного алкоголя. И нам важно чувствовать поддержку жителей. Давайте сделаем Белогорск городом, свободным от контрафакта!».

На предстоящее народное голосование глава Белогорска внес вопрос «Готовы ли вы помогать городу избавиться от незаконного алкоголя и сообщать о фактах его незаконной продажи для изъятия и наказания виновных?».

Горожане могут выбрать следующие варианты ответов:

– Да, готов помогать городу и сообщать;

– Да, с этим надо бороться, но сообщать не готов;

– Нет, пусть торгуют алкоголем, где хотят.

О фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции жители города могут сообщить следующими способами: личным обращением в администрацию Белогорска, либо написав в инстаграм-аккаунт @alcohol.control, либо позвонив по телефону горячей линии 8 (41641) 2 65 82.