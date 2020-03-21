Близнецы, идите навстречу просьбам; Козероги, сдерживайте эмоции: астрологический прогноз на 21 марта

Восход Солнца: 06:29

Заход Солнца: 18:44

Солнце в Рыбах.

Овен. Конфликтный фон предыдущих дней сгладится, отношения с коллегами и начальством стабилизируются. Не исключено, что вам повезет в осуществлении давнего желания. Звезды советуют проявлять милость и великодушие. Противопоказаны гнев и жалость в любовных отношениях. Судьба может совершить неожиданный поворот.

Телец. День пассивный. Постарайтесь занять выжидательную позицию. Вы будете не склонны считаться с другими. У вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух – отличная профилактика.

Близнецы. Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью. Ключ к успеху сегодня — добросовестность и усердие, чего вам не занимать. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Небольшая передышка в активной деятельности пойдет на пользу вам и вашим близким.

Рак. День благоприятный для путешествий, поездок, встреч. Возможно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было замечено. Если у вас есть дети, то подумайте, насколько вы сможете позволить новому человеку войти в вашу жизнь.

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Лев. Неблагоприятный день для поездок, командировок, контактов с незнакомыми людьми. Звезды предупреждают: берегитесь быстрой езды, колющих и режущих предметов, работы с электроприборами. Остерегайтесь огня — возможные неприятности связаны с пожаром. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты.

Дева. Неблагоприятный день, особенно для мужчин. Служебные дела, ответственные встречи или оформление важных документов приведет к ошибкам или финансовым потерям. Расположение планет предостерегает от неудач в интимной жизни или ссоры с близким человеком. Сон исполнится в то же утро.

Весы. День отмечен борьбой двух начал — добра и зла. Возможно, он начнется с раздражения и ссор. Постарайтесь сдерживать себя во всем, и тогда этот день не оставит неприятных воспоминаний. Многим будет не хватать воли и сил для перемен к лучшему. Не стоит полагаться на кого-то, предпринимайте серьезные шаги для укрепления своего положения.

Скорпион. Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходите в норму. Не будьте слишком агрессивны, так как это может вызвать только раздражение. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности.

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Стрелец. Расположение звезд может отрицательно сказаться на самочувствии мужчин. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны головные боли, повышенная раздражительность, простудные заболевания. Женщинам следует уделить больше внимания своим спутникам. Ревность и обидчивость могут привести к ссорам.

Козерог. Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности и в сфере искусства. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях помогут избежать недоразумений.

Водолей. Сегодня вероятны неожиданные денежные поступления,подарки, помощь. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка останутся в вашей жизни навсегда. Сны могут быть вещими и потребуют правильного истолкования.

Рыбы. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность в общении. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом. Возможно возрастание тревожного состояния, недовольства работой или достигнутыми результатами. Хороши прогулки на свежем воздухе, физическая работа. Нельзя перегружать зрение и смотреть в зеркало.

Астролог: Вальдемар Небоходцев