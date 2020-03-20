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сегодня, 21:54 0

В Якутии у шестерых человек обнаружили коронавирус

В Якутии у шестерых человек обнаружили коронавирус
Фото: Известия

В России выявили семь новых случаев коронавируса — шесть в Якутии и один в Подмосковье. Как сообщает оперативный штаб при правительстве Якутии, заболевание подтвердили у шести человек, у которых предварительные анализы показывали наличие коронавируса.

Среди заболевших – гендиректор Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов, который недавно приехал из Москвы, и пятеро контактировавших с ним сотрудников ЯТЭК — четыре менеджера из Москвы и местный работник, пишет РИА Новости.

Как уточнила в Telegram-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина, в общей сложности в республике выявлено семь случаев COVID-19. По ее словам, все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.

Еще один случай зафиксирован в Подмосковье, сообщает региональный оперативный штаб. Там заболел человек, прилетевший 11 марта из Праги.

Всего число заболевших в Московской области достигло 18. Ранее сообщалось о 199 случаях коронавируса в России, девять человек уже вылечились.

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#коронавирус

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