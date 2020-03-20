Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:30 1

Малому бизнесу дадут отсрочку по страховым взносам

Малому бизнесу дадут отсрочку по страховым взносам
Фото: tver.aif.ru/

Правительство России предоставило малому и среднему бизнесу трёхмесячную отсрочку на выплаты страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что также был введён мораторий на проверки таких предприятий.

Глава кабмина отметил, что власти принимают активные меры для сокращения влияния коронавируса на экономику. Правительство, в частности, создало финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации.

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет RT.

Он напомнил, что российские власти принимают активные меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса и ослабить его влияние на экономику.

«В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — пояснил он.

Помимо этого, кабмин вводит мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Также было принято решение расширить программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были выделены ранее. Кроме того, увеличены объёмы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса, пояснил Мишустин.

Решение правительства об отсрочке является своевременной антикризисной мерой, отметил в разговоре с ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

Просмотров всего: 53

#бизнес

распечатать


Общество 1

Первый в Приамурье женский бизнес-форум собрал аншлаг
Общество 5

Александр Федорчук: в планах на центральный рынок учтем интересы всех причастных

Экономика 6

Власти КНР озвучили тариф транспортировки газа по «Силе Сибири»
Экономика 4

Азиатско-Тихоокеанский банк: в 2019 году мы сработали с прибылью
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    26 минут назад

    А смысл в этом...закапываться..если ип и работы не будет два три месяца,заявление в ФНС, потом новое ИП открыл,выгодней,правда есть свои но,но но отсрочку давать-это как лопату для могилы...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь