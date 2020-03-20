Малому бизнесу дадут отсрочку по страховым взносам

Правительство России предоставило малому и среднему бизнесу трёхмесячную отсрочку на выплаты страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что также был введён мораторий на проверки таких предприятий.

Глава кабмина отметил, что власти принимают активные меры для сокращения влияния коронавируса на экономику. Правительство, в частности, создало финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации.

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет RT.

Он напомнил, что российские власти принимают активные меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса и ослабить его влияние на экономику.

«В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — пояснил он.

Помимо этого, кабмин вводит мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Также было принято решение расширить программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были выделены ранее. Кроме того, увеличены объёмы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса, пояснил Мишустин.

Решение правительства об отсрочке является своевременной антикризисной мерой, отметил в разговоре с ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.