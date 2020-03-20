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Без «короны»: администрация Белогорска работает в штатном режиме

Без «короны»: администрация Белогорска работает в штатном режиме

В связи с прекращением некоторыми федеральными ведомствами и учреждениями личного приема граждан, переводом посетителей на дистанционное обслуживание, администрация Белогорска информирует, что сотрудники администрации и структурных подразделений работают в штатном режиме, с 8.00 до 17.00.

Решение принял глава Белогорска Станислав Мелюков 20 марта. При этом дано несколько поручений, связанных с усилением мер против распространения вирусных инфекций.

Так, с понедельника 23 марта каждый посетитель администрации сможет обработать руки дезинфицирующим средством при входе в здание. Кожный антисептик будет находиться на пункте дежурного. Аналогичное средство появится в каждом кабинете для сотрудников. В помещениях администрации и структурных подразделениях будут установлены бактерицидные рециркуляторы-облучатели для обеззараживания воздуха.

«Облучатели закрытого типа для очистки воздуха в присутствии людей применяются на протяжении ряда последних лет в кабинетах по приему граждан, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Марина Сабуцкая. – Главой поставлена задача приобрести дополнительные лампы для обработки всех помещений в рабочее время».

Меры по предотвращению распространения вирусных инфекций глава Белогорска порекомендовал выполнять руководителям Белогорского расчетно-кассового центра, сотрудникам управляющих компаний, учреждений с массовым пребыванием людей.

Ранее на заседании городского Совета народных депутатов Станислав Мелюков озвучил, что в период с 18 февраля по настоящее время из Белогорска было отправлено 17 анализов на коронавирус. Все результаты отрицательные. Ни одного заболевшего на территории Белогорска нет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус

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