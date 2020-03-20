В Белогорске установили 35-метровый флагшток

Фото: администрация Белогорска

На кольцевой развязке Белогорска установлен флагшток высотой 35 метров. Поднятию мачты предшествовало шесть этапов работ: бурение, установка каркаса, бетонирование, сборка и монтаж конструкции весом в 3,5 тонны.

Работы по установке флагштока за час выполнили три специалиста, включая оператора грузового крана. «Флагшток установлен, но в течение недели еще предстоит бетонирование и закрытие котлована, – рассказал мастер строительных и монтажных работ Александр Волгин. – Завершение этих работ станет финальным этапом проекта. На работы потребовался месяц, включая доставку и сборку бурильной машины из Норска».

Намерение установить в центре Белогорска флагшток с флагом глава города Станислав Мелюков озвучил в 2019 году. Первым на 35-метровую высоту здесь будет водружено Знамя Победы. Полотнище почти в 50 квадратных метров поднимут в 10 часов утра 1 мая в честь 75-й годовщины водружения знамени над рейхстагом.

Всего приобретено 5 флагов для флагштока за счет средств городского бюджета. Все остальные расходы по приобретению флагштока, устройству фундамента и монтажу – из внебюджетных источников, информирует пресс-служба администрации Белогорска.