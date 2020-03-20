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сегодня, 20:16 5

В Белогорске установили 35-метровый флагшток

В Белогорске установили 35-метровый флагшток
Фото: администрация Белогорска

На кольцевой развязке Белогорска установлен флагшток высотой 35 метров. Поднятию мачты предшествовало шесть этапов работ: бурение, установка каркаса, бетонирование, сборка и монтаж конструкции весом в 3,5 тонны.

Работы по установке флагштока за час выполнили три специалиста, включая оператора грузового крана. «Флагшток установлен, но в течение недели еще предстоит бетонирование и закрытие котлована, – рассказал мастер строительных и монтажных работ Александр Волгин. – Завершение этих работ станет финальным этапом проекта. На работы потребовался месяц, включая доставку и сборку бурильной машины из Норска».

Намерение установить в центре Белогорска флагшток с флагом глава города Станислав Мелюков озвучил в 2019 году. Первым на 35-метровую высоту здесь будет водружено Знамя Победы. Полотнище почти в 50 квадратных метров поднимут в 10 часов утра 1 мая в честь 75-й годовщины водружения знамени над рейхстагом.

Всего приобретено 5 флагов для флагштока за счет средств городского бюджета. Все остальные расходы по приобретению флагштока, устройству фундамента и монтажу – из внебюджетных источников, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    Круто получается! Когда флаг поднимут. Будем ждать!

  • V.M.

    V.M.
    59 минут назад

    И это прекрасно:



    Всего приобретено 5 флагов для флагштока за счет средств городского бюджета. Все остальные расходы по приобретению флагштока, устройству фундамента и монтажу – из внебюджетных источников, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

  • Аликанте

    Аликанте
    37 минут назад

    зачем эта гигантомания?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    32 минуты назад

    Аликанте

    зачем эта гигантомания?



    Медиарейтинг

  • Riddick

    Riddick
    56 секунд назад

    Мелюков не мэр столицы, не попадает в него. Да и на хрен этот медиарейтинг не нужен

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