Переносить весенний призыв из-за коронавируса не будут

Призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Но в итоге переносить призыв не стали.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

В России, по последним данным, 199 заболевших, девять пациентов вылечились. В стране до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства, действует режим повышенной готовности, пишет РИА Новости.