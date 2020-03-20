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сегодня, 19:49 0

Переносить весенний призыв из-за коронавируса не будут

Переносить весенний призыв из-за коронавируса не будут
Фото: prochad.ru

Весенняя призывная кампания в России пройдет по плану, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Но в итоге переносить призыв не стали.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

В России, по последним данным, 199 заболевших, девять пациентов вылечились. В стране до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства, действует режим повышенной готовности, пишет РИА Новости.

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#военные #коронавирус

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