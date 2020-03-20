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сегодня, 19:00 0

В Приамурье увеличили число медицинских бригад для помощи больным с высокой температурой

В медорганизациях Приамурья сформировано 145 мобильных медицинских бригад из 120 врачей и 184 медработников среднего звена, в Благовещенске – 92 мобильные бригады. Работа медицинских организаций в настоящее время организована с приоритетом оказания первичной медпомощи на дому больным с высокой температурой и респираторными симптомами.

В зоне особого внимания – лица старше 60 лет, которые в силу возраста и имеющихся хронических заболеваний, как правило, тяжелее переносят любые вирусные инфекции. Выполнение этих задач потребовало привлечения дополнительного медицинского персонала.

В городской поликлинике №2 созданы две мобильные бригады, которые обслуживают граждан с симптомами вирусных инфекций.

«При поступлении вызова по телефону, сотрудник регистратуры проводит опрос. Если выясняется, что у человека повышенная температура, кашель, боль в носоглотке и прочие признаки вирусной инфекции – мы отправляем по адресу, указанному при регистрации вызова, мобильную бригаду в составе врача и медицинской сестры, в специальной экипировке. После осмотра пациента определяет тактику обследования и лечения на дому», – рассказывает заместитель главного врача по медицинской части ГП №2 Александра Маркатюк.

Медработники одеты в одноразовые защитные халаты, обязательно – в масках, шапочках, перчатках. С собой бригада берет сумку-укладку.

«В укладке – емкость с дезсредством, емкость для транспортировки биоматериала. В контейнере зип-пакет с пробирками: пустыми, с антикоагулянтом и с транспортной средой. Кроме того – тампоны для взятия мазков из носоглотки и ротоглотки. Все необходимые пробы для лабораторного анализа должным образом упаковываются и транспортируются в Центр гигиены и эпидемиологии на анализ», – говорит медицинская сестра ГП №2 Юлия Сапегина.

В каждой медицинской организации организованы приемно-смотровые кабинеты – фильтр-боксы, где осуществляется прием пациентов с признаками респираторных инфекций. Кабинеты чаще всего имеют отдельный вход, расположены на отдалении от регистратуры и других мест возможного скопления пациентов.

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#жизнь #здоровье

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