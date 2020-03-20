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Пропавшего в конце прошлого года жителя Свободного нашли мертвым

20 марта в Свободном нашли тело местного жителя, пропавшего в конце прошлого года. Как сообщалось ранее, Андрей Апанасенок 21 декабря во второй половине дня покинул Свободненскую городскую больницу и пропал. С тех пор его никто не видел.

В итоге пропавшего нашли мертвым в районе танкового полка. Об это рассказали волонтеры. С их слов, мужчина замерз. По данному факту следственными органами будет проведена доследственная проверка.

Как сообщили в амурском следственном управлении, тело обнаружено без видимых признаков насильственной смерти, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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#происшествия

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