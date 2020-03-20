Пропавшего в конце прошлого года жителя Свободного нашли мертвым

В итоге пропавшего нашли мертвым в районе танкового полка. Об это рассказали волонтеры. С их слов, мужчина замерз. По данному факту следственными органами будет проведена доследственная проверка.

Как сообщили в амурском следственном управлении, тело обнаружено без видимых признаков насильственной смерти, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.