Пропавшего в конце прошлого года жителя Свободного нашли мертвым
20 марта в Свободном нашли тело местного жителя, пропавшего в конце прошлого года. Как сообщалось ранее, Андрей Апанасенок 21 декабря во второй половине дня покинул Свободненскую городскую больницу и пропал. С тех пор его никто не видел.
В итоге пропавшего нашли мертвым в районе танкового полка. Об это рассказали волонтеры. С их слов, мужчина замерз. По данному факту следственными органами будет проведена доследственная проверка.
Как сообщили в амурском следственном управлении, тело обнаружено без видимых признаков насильственной смерти, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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