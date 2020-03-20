Ледовую переправу Свободный – Введеново закрыли

20 марта с 12 часов дня перестала действовать ледовая переправа Свободный – Введеново. Ее закрыли на основании проверки старшего государственного инспектора Свободненского участка Центра ГИМС МЧС России по Амурской области.

Причина закрытия – резкое потепление, изменение структуры льда и опасность проезда. На месте съезда МКП «Дорожник» в ближайшее время установит соответствующие запрещающие дорожные знаки, сообщает пресс-служба Свободного.

Просмотров всего: 9

#транспорт

распечатать

Екатерина PL